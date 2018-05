«Iván Duque puede ganar las elecciones colombianas en primera vuelta»

-Él no representa el antisistema, es un político tradicional, un crítico del sistema del que se ha aprovechado incluso siendo senador y alcalde de Bogotá.

-Existe la opción de ganar en primer vuelta con el 50%, porque tenemos un voto silencioso, muy importante, que se calla y no lo expresa por temor a la estigmatización del Gobierno de Santos de tildarnos como enemigos de la paz, guerreristas o fascistas. Iván Duque está haciendo una labor extraordinaria, recorriendo el país y presentando un plan de gobierno realizable. En el otro lado tenemos a Gustavo Pedro, un chavista declarado, un terrorista indultado y un ineficiente al servicio público. Un gobierno liderado por él sería u peligro para Colombia.

-La izquierda no ha tenido en Colombia muchas oportunidad de gobernar históricamente. ¿Por qué ahora sí parece estar en condiciones de disputar la presidencia?

-Porque el escenario que está dejando Juan Manuel Santos permite que los ciudadanos se cansen de la clase política tradicional. Ahí es cuando surge el discurso populista y fantasioso de Petro, que está cautivando a muchos ciudadanos, especialmente a los jóvenes, cansados de esa corrupción en el país tras siete años y medio de un gobierno nefasto. Tenemos unas Cortes totalmente corruptas, unos medios de comunicación al servicio del presidente y una justicia que no funciona. Sin embargo, hay un sector que ve una esperanza en Iván Duque, que representa una política decente, moderna, con una visión global y así lo está demostrando en las encuestas.

-¿Cree que Santos ha cosechado logros en materia de paz?

-Santos se dedicó sólo al proceso de paz y descuidó lo más importante, que son los temas sociales y económicos. Despilfarró la bonanza petrolera que recibió el país. No vemos avances significativos en la lucha contra la pobreza ni contra el desempleo. La inversión nacional y extranjera se han reducido significativamente y tenemos una deuda enorme.

-A Iván Duque se le achaca su inexperiencia y su cercanía a Uribe. ¿Será una marioneta del Uribe si llega al poder?

-Es un hombre totalmente independiente, pero leal a las tesis que está defendiendo, que son las del presidente Uribe y del partido Centro Democrático. Duque es una persona con una gran trayectoria académica y de servicio público. Ha estado cuatro años en el Congreso como el mejor senador en dos ocasiones.

-¿En qué momento se encuentra la implementación de los acuerdos de paz?

-La Justicia Especial para la Paz no está en marcha, se ha dilatado mucho. El pueblo colombiano rechazó esos acuerdos y ahora estamos en campaña electoral, por lo que cualquier tipo de acción está siendo bloqueada por el Congreso de la República y por la Corte Constitucional.

-¿Qué cambiará Iván Duque del acuerdo de paz si gana las elecciones?

-Lo que vamos a hacer es reformar los acuerdos de manera estructural. Hay que desmontar la Justicia Especial para la Paz. Tiene que haber una justicia transicional, pero dentro de la justicia ordinaria, no paralela. Los acuerdos no pueden formar parte de la Constitución ni tampoco vamos a permitir que los criminales de lesa humanidad estén en cargos públicos sin haber pagado sus delitos. La otra clave es que el narcotráfico deje de ser un delito político, como establecen los acuerdos, para que quienes estén sometidos a este tipo de delitos pierdan todo tipo de beneficio recibido, incluyendo la posibilidad de no ser extraditados. Existen mecanismos legales, como los referendos derogatorios, para cambiar ese tipo de acciones.

-¿Pagarán penas de prisión los jefes de las FARC que ocuparán su escaño en el Congreso dentro a partir de julio?

-Tienen que pagar por sus delitos de acuerdo con lo que dice la Corte Penal Internacional. Seguramente irán a la cárcel. Hay que dar un buen ejemplo a las nuevas generaciones. Si Colombia no se cumplen esos acuerdos internacionales suscritos en materia de derechos humanos, la Corte Penal Internacional puede llegar a condenar al al Estado colombiano. No puede haber paz sin justicia. Seguramente se les pueda dar algún tipo de beneficios, pero tiene que ser una condena proporcional de tal manera que paguen de cinco a ocho años de prisión.

-¿Cómo está afectando la crisis venezolana a Colombia?

-Enormemente. Hay más de un millón y medio de venezolanos viviendo en Colombia. Hay una crisis humanitaria y una crisis en la frontera muy delicada. Y sobre todo, Colombia no está preparada para esto, pero tenemos que ser solidarios con el pueblo venezolano e implacables con la dictadura.