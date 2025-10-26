El líder de Hamás en Gaza asegura que no dará pretextos a Israel para continuar con sus ataques

El líder de Hamás en Gaza, Jalil al Haya, ha asegurado este domingo que no dará a Israel ningún "pretexto" para que continúe con sus ataques, en respuesta a la insistencia del Gobierno israelí en la entrega inmediata de los restos mortales de todos los rehenes fallecidos que siguen en manos de las milicias palestinas o desaparecidos entre los escombros del enclave.

Al Haya, en una de sus primeras comparecencias tras el alto el fuego que comenzó el pasado 11 de octubre, ha explicado a la cadena panárabe Al Yazira que los equipos de recuperación entrarán el próximo lunes en nuevas zonas destruidas de Gaza en la búsqueda de los restos mortales de los rehenes fallecidos que todavía no han sido localizados. Al Haya ha recordado que, hasta ahora, Hamás ha entregado a veinte prisioneros israelíes 72 horas después del alto el fuego, como estaba estipulado en el acuerdo, además de 17 de los 28 cuerpos sin vida de prisioneros israelíes. Quedan, por lo tanto, 11 sin localizar, como recoge Europa Press.

Una figura nacional de unidad

El líder de Hamás en Gaza ha comentado los resultados del diálogo palestino celebrado esta semana en El Cairo (Egipto), en el que las facciones de Gaza y su partido rival Al Fatá, la columna vertebral de la Autoridad Palestina (el Gobierno palestino en Cisjordania) han acercado posturas al concretar la creación de una administración de tecnócratas para liderar el futuro gobierno de Gaza.

En este sentido, Al Haya ha insistido en que no pondrá objeciones a la posibilidad de que "una figura nacional residente en Gaza asuma el control de la Franja" e insistido en que "entregará todas las responsabilidades administrativas al Comité Administrativo, incluida la seguridad". Al Haya celebró el consenso alcanzado con el partido Al Fatá antes de insistir, no obstante, en la necesidad urgente de celebrar, de una vez, elecciones palestinas porque "el pueblo es uno, y necesita de una autoridad y de un gobierno".

Los palestinos llevan casi 20 años sin celebrar comicios desde la división 'de facto' del Gobierno tras las elecciones de 2006, un proceso fallido que acabó con Hamás al frente de Gaza, y la Autoridad Palestina del presidente Mahmud Abbas al mando de Cisjordania, si bien han conservado los vínculos estrictamente necesarios para facilitar un funcionamiento mínimo de las estructuras civiles y políticas en Palestina, no así las de seguridad, completamente separadas.

Al Haya también ha insistido una vez más en que Hamás solo entregará las armas cuando se integre dentro de un futuro Ejército palestino unificado y "termine la ocupación" de Israel, antes de indicar que "el asunto aún se está discutiendo con las facciones y los mediadores, dado que el acuerdo se encuentra en sus etapas iniciales". En cualquier caso, Hamás no adoptaría ninguna posición sin el consenso nacional acordado.

Acercamiento de la Yihad Islámica

Mohamed al Hindi, el secretario general adjunto de Yihad Islámica, la segunda facción palestina más importante de Gaza, también ha comparecido ante Al Yazira para valorar el encuentro de Egipto y declarar una postura todavía más conciliadora hacia la Autoridad Palestina hasta el punto de asegurar que no pondrá objeciones a Abbas en sus esfuerzos para coordinar la formación de este gobierno.

"Hace casi diez meses declaramos que esta comisión de tecnócratas debería quedar establecida mediante decreto presidencial de Abú Mazen", ha explicado Al Hindi, quien ha empleado el 'nombre de guerra' de Abbas, "con una referencia legal y administrativa en Cisjordania, sin objeción alguna". Al Hindi ha apuntado a Israel como el principal responsable de obstruir cualquier tipo de reconciliación entre facciones al insistir, durante todas las etapas de las negociaciones, en que no permitirá la intervención de la Autoridad Palestina en el futuro político de Gaza.

El número dos de Yihad Islámica ha insistido, vista la nueva ola de violencia de los colonos israelíes en Cisjordania, que "cualquier fórmula para Gaza" debe reconectar al enclave con su vecino territorio palestino "y con la causa palestina en general, porque somos un solo pueblo dondequiera que existamos".