Madelein Mansson, la sueca de 81 años que se hizo DJ tras la muerte de su marido

Madelein Mansson, una mujer sueca de 81 años, se ha convertido en un fenómeno inesperado en Estocolmo. Conocida artísticamente como DJ Gloria, descubrió en la música una nueva forma de vivir tras la muerte de su pareja, a quien cuidó durante una larga enfermedad. Su historia, que comenzó marcada por la tristeza y la soledad, hoy inspira a miles de personas que ven en ella un ejemplo de que nunca es tarde para empezar de nuevo.

El cambio llegó hace más de una década, cuando decidió probar suerte en las bandejas de mezclas con la ayuda del hijo de una amiga, que le enseñó lo básico del oficio. Poco a poco, lo que empezó como un pasatiempo se transformó en una pasión: comenzó a pinchar en fiestas y a ganarse un público que la bautizó como DJ Gloria. Desde entonces, su nombre es sinónimo de energía, baile y vitalidad, y su trayectoria vital se ha convertido en un testimonio de resiliencia y adaptación tras una vida diversa en la que fue cantante de jazz, jardinera, diseñadora e instructora de aeróbic.

Una iniciativa nacida de la necesidad

Su proyecto más conocido es “Gloria’s 50+ Disco”, una fiesta dirigida a mayores de 50 años que se celebra en horario vespertino para ajustarse al ritmo de vida de su público. Con música disco y clásicos de varias décadas, el evento se ha convertido en un punto de encuentro único en Estocolmo. “Ningún club abría por la tarde. ¡Esto es indignante! Yo quiero estar en casa durmiendo antes de las 11 de la noche”, explicó Mansson, que transformó su inconformidad en una oportunidad.

Su selección musical es ecléctica, abarcando desde clásicos de los años 50 hasta éxitos contemporáneos. Rituales como iniciar con "I Will Survive" de Gloria Gaynor y cerrar con la versión de Beyoncé de "At Last" han consolidado su identidad artística. Una asistente de 69 años lo resume perfectamente: "Empodera a todas las mujeres y las hace sentir fuertes". Un testimonio que sintetiza el verdadero impacto de DJ Gloria: transformar percepciones, romper estereotipos y celebrar la vida en cada nota musical.