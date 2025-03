Malasia busca respuestas 11 años después de la desaparición del vuelo MH370

Las autoridades de Malasia expresaron hoy sus condolencias a los familiares de las 239 personas que viajaban en el vuelo MH370 Malaysia Airlines, desaparecido en el océano Índico el 8 de marzo de 2014, y reiteraron que mantienen esfuerzos para encontrar respuestas en este caso, uno de los mayores misterios de la aviación.

En un comunicado, el Ministerio de Transporte ratificó el "compromiso inquebrantable" del Gobierno de continuar con las investigaciones, lo que incluye una tercera búsqueda de la aeronave, la cual comenzó a finales de febrero por parte de la compañía estadounidense Ocean Infinity.

"Sigue siendo nuestra responsabilidad buscar todas las pistas creíbles para localizar el lugar de descanso final del MH370, brindando un cierre muy necesario a las familias de las personas a bordo", dice el escrito.

El Gobierno reiteró que aún no han finalizado la redacción del contrato con Ocean Infinity, pero que están trabajando en ello, teniendo en cuenta el interés público que existe en torno a esta desaparición.

Aunque el contrato no ha sido cerrado, la compañía empezó a mover sus barcos en febrero para una búsqueda en un espacio de 15.000 kilómetros, según confirmó Kuala Lumpur, y operará bajo el principio de que si no hay hallazgos no habrá pago.

Al respecto, el grupo de familiares de los desaparecidos publicó un comunicado en el que piden al Gobierno acelerar la firma del contrato, si bien agradecieron a las autoridades y a la compañía por este nuevo esfuerzo.

"Hemos sufrido la pérdida de nuestros seres queridos en el MH370 desde 2014 y todavía estamos esperando una explicación creíble sobre la pérdida de este avión y sus pasajeros, con la esperanza de que ayude a cerrar el capítulo a las familias que han sufrido durante tanto tiempo", expresó el grupo.

Algunos familiares acudieron hoy a una ceremonia religiosa en Kuala Lumpur para conmemorar la fecha, mientras que otro grupo ofreció una rueda de prensa en Pekín, en la que recordaron que 153 chinos viajaban en el avión desaparecido.

A bordo también iban 50 malasios (12 formaban parte de la tripulación), siete indonesios, seis australianos, cinco indios, cuatro franceses, tres estadounidenses, dos neozelandeses, dos ucranianos, dos canadienses, un ruso, un holandés, un taiwanés y dos iraníes.

El MH370 desapareció unos 40 minutos después de despegar desde Kuala Lumpur con rumbo a Pekín, cuando al abandonar el espacio aéreo de Malasia y adentrarse en el de Vietnam se desvió de su ruta hacia el sur del Índico, sin que se conozcan aún las causas.