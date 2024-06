«La mano dura de la extrema derecha francesa contra la inmigración es en un 70%-80% anticonstitucional»

¿Cómo valora el programa electoral de Jordan Bardella? ¿Cree que tranquilizará a los mercados?

Tanto la extrema derecha como la extrema izquierda están poniendo muy nervioso al Medef (la patronal francesa) porque sus programas electorales no corresponden con sus planes. En el caso de la extrema izquierda porque se prometen muchas más subvenciones públicas, lo que no permitiría cuadrar las cuentas públicas. En el caso de la extrema derecha es casi por partida doble. Por una parte, la rebaja del IVA, la jubilación a los 60 años, la rebaja de impuestos a empresa y familias está muy bien como programa, pero existe poca confianza en la capacidad matemática de Bardella de cuadrar las cuentas, aunque ha dicho que encargará una auditoría de las cuentas públicas. La Medef piensa que todo ello va a redundar en más déficit y más deuda.

¿Qué novedades detecta en el discurso de ley y orden de la ultraderecha francesa?

Sigue con los temas de siempre de mano dura contra la inmigración, pero ahora hay un pequeño giro hacia la escuela, que es muy simbólica porque permitió construir a los franceses en la Escuela Primaria obligatoria, donde propone llevar uniforme, eliminar los teléfonos móviles, que se hable de usted al profesor. Propuestas que ya Macron había puesto encima de la mesa. La relativa novedad es que Reagrupación Nacional invierta en este campo, que hasta ahora no había tanto impacto en su programa político.

¿Son realistas medidas como la discriminación de los extranjeros a la hora de recibir ayudas sociales dado que exigirían una reforma constitucional?

El fin del derecho del suelo, las expulsiones, las trabas a la reunificación familiar o la reducción de los flujos migratorios son los temas tradicionales de Reagrupación Nacional. Bardella habla de escudo contra la inmigración y quiere convocar un referéndum para que el pueblo decida sobre este tema. Pero es un tanto resbaladizo porque tanto el Tribunal Constitucional como las cortes internacionales como la de la UE no lo contemplan. Hay amenazas veladas contra el Constitucional francés y la UE. Ya no se habla de «Frexit», pero permanecen los mensajes de una Francia libre contra ese súper Estado europeo. Detrás de la voluntad de luchar contra la inmigración legal y legal, también hay un programa de lucha contra las instituciones judiciales que protegen los derechos de los ciudadanos.

Bardella asegura que no será primer ministro si no logra mayoría absoluta. ¿Francia camina hacia la ingobernabilidad?

Está muy bien en discurso, pero no creo que ni Bardella ni nadie creería en ello porque si tiene mayoría será primer ministro como sería lo lógico. Ganar unas elecciones europeas con un distrito electoral único permite machacar un discurso único en todo el territorio. Pero unas legislativas son 577 pequeñas circunscripciones cada una con su idiosincrasia. Algunos departamentos tienen problemas de reconversión industrial, otros son agrícolas, otros pierden población… Estos son capas de temas que se van entrelazando con los demás partidos. Es mucho más complejo ganar en una multitud de pequeños territorios que en uno concreto. Puede haber sorpresas, pero no creo que la ultraderecha llegue a la mayoría absoluta. Sobre la ingobernabilidad, el Parlamento actual ya es ingobernable. Una de la razones de Macron para disolver es que ahora mismo prácticamente no se puede aprobar leyes porque todo lo que el Gobierno propone lo rechaza la izquierda, Los Republicanos o Reagrupamiento Nacional. No sé si es bueno para RN que haya una campaña tan corta y con un sistema electoral tan diferente. Ya veremos el resultado pero no creo que puedan repetir el resultado de las europeas.

¿Una hipotético Gobierno de ultraderecha moderaría su discurso europeo y sería más pragmático como ha hecho Meloni en Italia?

El lunes vinos un discurso moderado de Bardella, pero en el que leyendo entre líneas se ven las costuras. Se aprecia una mano dura en inmigración que en un 70%-80% es anticonstitucional. El restablecimiento del orden social en la calle o la escuela es algo que podría decir Macron. Sobre el poder adquisitivo, también hay propuestas que podría defender la izquierda. Yo creo que hay un esfuerzo para acercarse al electorado mediano que navega entre dos aguas y decidirá su voto en el último momento. A mí me resulta interesante el esfuerzo de moderación en política exterior, sobre todo sobre Ucrania y Rusia, que es más que un aliado para Reagrupación Nacional. Los bancos rusos han financiado las campañas electorales los últimos años, bancos muy cercanos al Kremlin. Es interesante que no apareciera en la iconografía del acto de Bardella ninguna bandera europea. Es una moderación de fachada.