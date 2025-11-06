Marruecos emite una moneda con motivo del 50 aniversario de la Marcha Verde

El Banco Al-Maghrib ha anunciado la emisión de una moneda de plata conmemorativa de plata con un valor nominal de 250 dirhams (23,3), con motivo del 50.º aniversario de la Marcha Verde. El anverso de la moneda presenta un retrato del rey Mohammed VI y las inscripciones «Mohammed VI» y «Reino de Marruecos». Y el reverso, el apar de Marruecos, con el Sáhara incluido.

Las frases mencionadas estarán inscritas en la nueva moneda tanto en escritura amazigh tifinagh como en árabe. Lleva el año de emisión, 1447 (por el calendario musulmán) y 2025. La moneda está hecha de plata y cobre, pesa 28,28 gramos y tiene un diámetro de 38,61 milímetros.