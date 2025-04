Más de 700 koalas han sido sacrificados por francotiradores en Australia y este es el motivo

Australia ha vuelto a ser noticia, esta vez por una controvertida decisión: el sacrificio de cerca de 700 koalas mediante disparos efectuados por francotiradores desde helicópteros. Esta medida, promovida por el gobierno, ha desatado una intensa polémica, especialmente entre organizaciones defensoras de los derechos de los animales, que exigen una revisión urgente de los protocolos de actuación.

El sacrificio de estos animales comenzó tras un incendio que estalló a principios de abril en el Parque Nacional Budj Bim, ubicado en el estado de Victoria. El fuego, originado por un rayo, arrasó más de 2.000 hectáreas y tardó varios días en ser contenido. La catástrofe destruyó extensas zonas de vegetación, provocando graves daños al ecosistema y al hábitat natural de numerosas especies.

Entre las más afectadas se encuentran precisamente los koalas, considerados uno de los símbolos más emblemáticos de Australia y catalogados como especie en peligro de extinción en ciertas regiones del país. El impacto del fuego fue devastador: numerosos ejemplares sufrieron quemaduras graves, mientras que otros padecieron consecuencias indirectas, como deshidratación o inanición, debido a la destrucción de su entorno.

El gobierno alega "razones humanitarias"

Frente a esta crítica situación, el Departamento de Energía, Medio Ambiente y Clima de Victoria decidió aplicar la eutanasia "por razones humanitarias". Sin embargo, el método seleccionado para llevarla a cabo, francotiradores aéreos, ha generado una oleada de indignación a nivel internacional.

Distintas asociaciones animalistas denuncian haber observado helicópteros sobrevolando Budj Bim, desde los cuales se habría estado disparando a los animales considerados irrecuperables. El gobierno no ha ofrecido muchos detalles, limitándose a afirmar, en palabras de la primera ministra Jacinta Allan, que la actuación del departamento se basó en asesoramiento veterinario. A pesar de ello, las organizaciones sostienen que el número de koalas sacrificados ya supera los 700, y que esta cifra podría seguir aumentando. Además, critican la falta fiabilidad de los métodos empleados para evaluar el estado de salud de los animales.

En declaraciones recogidas por The Independent, el colectivo Friends of the Earth Melbourne exigió la presencia de observadores independientes en el parque, argumentando que "el uso de fotografías aéreas debería ser una medida de último recurso". Asimismo, manifestaron su preocupación por la posibilidad de que algunos de los koalas abatidos tuvieran crías, las cuales podrían haber quedado desamparadas tras la operación.