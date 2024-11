Luz verde a las memorias de Merkel: cobró un anticipo de 12 millones y pronosticó un ataque ruso a Ucrania en 2008

Angela Merkel marcó un antes y un después en el Gobierno de Alemania y, tras sus dieciséis años en el cargo de canciller alemana y sus veintiuno al mando del CDU, se aventura a lanzar sus memorias escritas. Aunque no tenemos gran información, más allá de la ficha técnica y los datos de distribución, los primeros párrafos que han salido a la luz sobre el contenido de la misma dejan entrever un análisis en profundidad de lo que fue su mandato y las relaciones internacionales que la canciller tenía con el resto de potencias mundiales. En este sentido, la expectación es máxima.

De hecho, en la presentación de este libro, las presiones por parte del público fueron tales que tuvieron que cobrar la entrada a aquellos que desearan asistir al evento. Esto en realidad es el fruto de uno de los legados más importantes de la política contemporánea. Y es que este escrito tiene en vilo a gran parte de los partidos políticos por los futuros secretos que puedan ser revelados. Desde que ingresó en este mundo hasta su polémica partida del mismo con sus roces con el nuevo líder del partido, Friedrich Merz. En estos momentos, en las altas esferas solo hay lugar para la incertidumbre.

No obstante, qué podemos esperar de esta obra. A pesar de las polémicas que rodearon al gobierno de la alemana, como su apertura de fronteras o sus vínculos con Rusia, la estabilidad fue la piedra angular del triunfo de su orden político. Por lo que, todos estos asuntos cobrarán un papel fundamental en el recorrido del documento. Por otro lado, no hay que olvidar que es un libro autobiográfico así que también saldrá a la luz la cara más personal de nuestra protagonista, la cara oculta de la moneda. Si algo ha caracterizado a este personaje es su particular entendimiento del poder y del funcionamiento del mismo.

¿Cuál es la fecha de publicación de las memorias de Angela Merkel?

Como consecuencia del futuro 'superventas' de este libro, Merkel ha cobrado un anticipo de doce millones por parte de la editorial, aunque se estima que la cantidad ascienda a los casi cien millones por su testimonio. Nada mal. Al mismo tiempo, su publicación es inminente, puesto que ya se ha fijado una fecha de salida oficial establecida en el 26 de noviembre, el mismo día en el que se llevaron a cabo las últimas elecciones de la gobernanta, allá por 2021. El final de la cima de su carrera ahora solo es el principio de su 'otra vida'.

La memorias reciben el título de 'Libertad. Recuerdos 1954 - 2021' e, incluso antes de ser conocedores de lo que iba a incluir este texto, se negoció la traducción del mismo a 30 idiomas diferentes. El trabajo de producción de este tomo supone una de las biografías más ambiciosas y costosas. Aunque, como digo, el contenido del libro es ajeno a nuestro entender en su totalidad, lo que sí conocemos es la longitud del mismo, que será de unas 700 páginas, y se podrá obtener por una suma de dinero que asciende hasta los 43 euros. Merkel se ha apoyado en la colaboración de Beate Baumann, para escribir codo con codo estas memorias.

Desde Trump hasta Putin y Ucrania: un legado marcado por lo internacional

Por el momento, todo lo que sabemos de las temáticas a tratar encuentran su origen en el semanario 'Die Zeit'. Este publicó como anticipo del libro los primeros párrafos, en estos se podían ver las reuniones de Merkel con sus líderes coetáneos en el tiempo. El punto más importante, que cobra relevancia con motivo de la contienda bélica en territorio ucraniano es la crucial cumbre de la OTAN celebrada en Bucarest en 2008. Cuando, según la excanciller, Putin interpretó la perspectiva de membresía de la OTAN para Ucrania y Georgia como una tentativa que iba a suponer, en un futuro, la ruptura de relaciones internacionales entre dichas naciones.

No es baladí recalcar la visión con la que Merkel veía a Trump. Él analizaba todos los movimientos desde el individualismo, como si de empresas se tratase, según la alemana, el líder estadounidense no veía con buenos ojos la prosperidad colectiva, en algunos casos ni si quiera la tenía en cuenta. Es por eso que, en las últimas elecciones generales celebradas en el país de los sueños nuestra protagonista deseaba "desde el fondo del corazón que ganase en Estados Unidos Kamala Harris".