Al menos 60 muertos y más de 80 detenidos en una operación contra Comando Vermelho en Río de Janeiro

El número muertos en una gran operación contra el narcotráfico en favelas de Río de Janeiro, en Brasil, ascendió a 60, mientras que la cifra de detenidos subió hasta 81, informaron este martes fuentes oficiales citadas por medios locales. Así lo compartía EFE.

El operativo, para el que se han movilizado unos 2.500 agentes, tiene lugar desde primera hora de este martes en los complejos de Penha y de Alemão, dos populosos conjuntos de favelas de Río, según la Policía Civil. El objetivo de la acción son los cabecillas del Comando Vermelho (CV), una de las bandas del crimen organizado más poderosas de Brasil. El grupo se dedica principalmente al tráfico de drogas y armas y su centro de operaciones está en el estado de Río, donde controla algunas barriadas de la ciudad.

De los al menos 60 fallecidos contabilizados hasta el momento en la operación de este martes, 56 son civiles y cuatro agentes de las fuerzas de seguridad. Esta es ya la operación más letal de la historia de Río de Janeiro.

El gobernador del estado de Río de Janeiro, Cláudio Castro, calificó la operación como "la mayor" realizada contra el Comando Vermelho, que junto con el Primer Comando de la Capital (PCC) es una de las más activas bandas del narcotráfico de Brasil. Castro aclaró que la operación aún continúa y que el balance ofrecido es parcial, con lo que sugirió que podría haber más víctimas y detenidos.

Medios locales han informado de que integrantes del Comando Vermelho han montado barricas en las favelas para intentar impedir el ingreso de las fuerzas de seguridad. Castro aseguró, y mostró unos vídeos como prueba, que los delincuentes resistieron hasta con drones artillados, con los que atacaron a los policías en algunos lugares de las favelas. De acuerdo al primer balance, ha sido incautado medio centenar de armas de fuego, entre las que había 42 fusiles de asalto.