Al menos 20 muertos por un naufragio frente a la isla italiana de Lampedusa

El número de fallecidos podría aumentar. Las primeras informaciones apuntan a que entre 15 o 20 migrantes están en paradero desconocido

(Foto de ARCHIVO) June 30, 2024, Catania: Migranti sbarcano dall''imbarcazione della ong ''Humanity1'' con a bordo 186 i migranti soccorsi al largo di Lampedusa, entra nel porto di Catania, 30 giugno 2024. / .Migrants desembark from the vessel of the NGO ''Humanity1'' carryng 186 migrants rescued off the coast of Lampedusa on board, enters the port of Catania, Sicily Island, Italy, 30 June 2024. .ANSA/ ORIETTA SCARDINO Europa Press/Contacto/Orietta Scardino 30/06/2024 ONLY FOR USE IN SPAIN
Mueren al menos 20 migrantes por un naufragio frente a la isla italiana de Lampedusa
Al menos 20 migrantes han muerto por el naufragio de la embarcación en la que viajaban frente a las costas de la isla italiana de Lampedusa, según las primeras informaciones, que dan cuenta también de entre 15 y 20 desaparecidos como consecuencia de esta nueva tragedia migratoria. El suceso ha tenido lugar unas 13 millas al suroeste de Lampedusa. La embarcación volcó antes de que pudiesen llegar los servicios de rescate, que sólo pudieron rescatar a 60 de las personas que viajaban a bordo, informa la agencia de noticias AdnKronos.

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha expresado por boca de un portavoz, Filippo Ungaro, su "profunda angustia" por este "enésimo naufragio". La organización, que ha comenzado a brindar ayuda a los supervivientes, ha llamado a los gobiernos a aumentar las vías legales para migrar. Sólo en lo que va de año, unos 675 migrantes y refugiados han perecido en aguas del Mediterráneo central, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que no tienen en cuenta este último hundimiento, de acuerdo con Europa Press.

