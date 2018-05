Merkel exige reciprocidad a Trump en la negociación de aranceles

Europa no está dispuesta a someterse al yugo arancelario que Donald Trump ha decretado para el primero de junio sobre las exportaciones de acero y aluminio. Para sentarse a negociar, el bloque exige que Trump levante esa fecha límite a partir de la cual las empresas europeas tendrán que pagar una tasa del 25% sobre el acero y del 10% sobre el aluminio. La canciller alemana lo ha explicado con toda claridad a su llegada al Palacio Nacional de la Cultura de Sofía donde se está celebrando desde esta mañana la cumbre UE – Balcanes Occidentales: «Tenemos una posición común. Queremos una exección permanente y entonces estaremos preparados para hablar sobre cómo podemos reducir recíprocamente las barreras al comercio».

El primer ministro belga también actuó como portavoz de la decisión conjunta acordada entre los jefes de Estado y de Gobierno durante la cena de trabajo que mantuvieron ayer por la noche en Sofía. «No habrá negociaciones con Estados Unidos baja amenaza. Este es un principio muy importante. Esa fue la posición que todo el mundo defendió anoche. Tiene que haber un gesto por parte de Estados Unidos que no va a haber amenazas de sanciones. Sólo podremos negociar en una lógica de respeto y en este momento no sentimos que estemos siendo suficientemente respetados».

El presidente español. Mariano Rajoy, volvió anoche a Madrid tras la cena de líderes en Sofía. España estará representada por el Embajador Permanente ante las instituciones europeas en señal de protesta por el tratamiento de Estado que se está teniendo con Kosovo, provincia serbia que declaró unilateralmente su independencia en 2008.