Merkel reivindica su política hacia Rusia tras el aluvión de críticas sobre su legado

Angela Merkel ha salido en defensa de su legado tras la oleada de críticas que recibió la semana pasada antes de ser condecorada con la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, el más alto reconocimiento del Estado. La excanciller respondió a los que denunciaron su postura de debilidad a la hora de tratar con la Rusia de Vladímir Putin sobre Ucrania que se había ocupado “más intensamente” de la cuestión que otros a los que “no les interesó tanto”.

Merkel, que intervino el sábado desde la feria del libro de Leipzig en un evento del semanal Die Zeit, evitó vaticinar el desenlace de la guerra, pero llamó a “no reducir nuestros pensamientos” y contemplar la idea de que la invasión de Ucrania pueda acabar en una mesa de negociación. La excanciller, que participó en el proceso de Minsk tras la anexión ilegal de Crimea por parte de Rusia en 2014 junto al entonces presidente francés François Hollande, dijo que sus esfuerzos para solucionar el conflicto en el este de Ucrania habían sido “correctos”.

“Me atengo a estos intentos diplomáticos”, insistió Merkel a lo largo de la conversación. En las primeras semanas de la invasión, la excanciller aseguró haber intentado evitar la invasión rusa con todos los medios que estaban a su alcance. “Que no lo consiguiera no es prueba de que no fuera correcto intentarlo”, apuntilló en respuesta a las críticas que lanzó contra ella el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

Merkel solo concedió un error: no haber impulsado el objetivo del 2% de gasto en defensa marcado por los aliados de la OTAN. “En 2005, 2006 a más tardar, deberíamos haber dicho que la Guerra Fría no había terminado, que estábamos haciendo de nuevo una política de Guerra Fría”. Aunque en este aspecto elogió las decisiones de su sucesor, Olaf Scholz: “Está haciendo las cosas hoy de tal manera que estoy muy satisfecha como ciudadana, pero entonces era diferente”.

La antigua líder de los democristianos de la CDU, hoy bajo la batuta de Friedrich Merz en la oposición, defendió otras de las medidas trascendentales de su década y media de Gobierno, como su política de refugiados o su política energética, por las que también, y sobre todo, ha recibido críticas por parte de sus compañeros de filas.

“He tenido que hacer frente a situaciones políticas que han provocado división de opiniones en Alemania”, apuntó una Merkel plenamente consciente de que cada decisión traería consigo una fuerte reacción. “Pero por eso no puedo dar marcha atrás en decisiones que tomé por razones humanitarias”.