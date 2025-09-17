El ministro de Finanzas israelí asegura que negocia con EE UU cómo repartirse Gaza

El ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, ha desatado una fuerte polémica tras asegurar en una conferencia inmobiliaria en Tel Aviv que la Franja de Gaza es una "mina de oro inmobiliaria". Según medios israelíes, afirmó que ya se han iniciado conversaciones con Estados Unidos para repartirse el territorio y señaló: "Ahora que la hemos destruido, veamos cómo la repartimos".

Smotrich, uno de los principales referentes de la ultraderecha en el gobierno de Benjamin Netanyahu, subrayó que Israel ha invertido grandes recursos en la guerra y que ahora corresponde decidir "cómo se distribuirá el terreno en porcentajes".

También sostuvo que la destrucción de buena parte de Ciudad de Gaza constituye "la primera fase de la renovación" y que el siguiente paso será iniciar la reconstrucción.