Ministros israelíes exigen castigar a Hamás tras entregar restos de un rehén ya devuelto

Los ministros israelíes de Seguridad Nacional y Finanzas, los ultraderechistas Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich, pidieron este martes castigar a Hamás por sus "reiteradas violaciones" al acuerdo de alto al fuego tras su entrega de los restos de un rehén fallecido que no se corresponde a los 13 cuerpos de secuestrados israelíes que todavía siguen en Gaza, sino de uno ya devuelto y enterrado.

"El hecho de que Hamás siga jugando y no transfiera de inmediato todos los cuerpos de nuestros soldados caídos es en sí mismo una prueba de que la organización terrorista sigue en pie. Es hora de romperle las piernas de una vez por todas", sentenció Ben Gvir en un comunicado compartido por su canal oficial de Telegram.

Los restos entregados anoche por Hamás a Israel no pertenecen, según avanzan este martes varios medios israelíes citando al Instituto Nacional Forense, a ninguno de los 13 rehenes fallecidos que siguen en Gaza, sino a uno ya devuelto anteriormente y que ya fue enterrado en Israel. El grupo palestino aseguró anoche tras hacer llegar el ataúd al Comité de la Cruz Roja que había entregado un nuevo cuerpo como parte del acuerdo del alto el fuego.

En su mensaje, Ben Gvir exigió la reanudación de los ataques en Gaza e instó al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, a que deje a un lado las "vacilaciones" y "dé la orden". Por su parte Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas, comunicó en su cuenta de X su intención de "exigir que el primer ministro ordene a las Fuerzas de Defensa de Israel que vuelvan a detener a todos los terroristas que fueron liberados según el acuerdo de rehenes" en respuesta a las "reiteradas violaciones" de Hamás.

La entrega de los cuerpos de los cautivos se está retrasando ante las dificultades que Hamás afirma estar encontrando a la hora de localizarlos entre las toneladas de escombros que hay en Gaza. Netanyahu aprobó este domingo la entrada de un equipo técnico egipcio y de personal de la Cruz Roja más allá de la línea amarilla, punto al que se han replegado las tropas dentro de Gaza, para apoyar en la búsqueda de los cuerpos. Egipto es el único país al que Israel permite colaborar en la búsqueda.

Los mediadores, en particular EE.UU, presionan para que Hamás complete la entrega de cadáveres a fin de poder iniciar las negociaciones para una segunda fase del plan de Donald Trump, que contempla también el desarme del grupo islamista palestino, la desmilitarización de Gaza y la formación de una administración civil para el inicio del a reconstrucción en el enclave.