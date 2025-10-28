14 muertos en varios ataques de EEUU contra tres supuestas narcolanchas en el Caribe

El secretario de Defensa de EE UU, Pete Hegseth, ha anunciado que las fuerzas armadas estadounidenses llevaron a cabo el lunes tres ataques contra cuatro embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas en el Pacífico oriental, resultando en la muerte de 14 personas y un único superviviente.

Según Hegseth, los buques estaban transitando por rutas conocidas de narcotráfico y transportaban cargamentos ilícitos; el ataque se enmarca dentro de una campaña más amplia que comenzó en septiembre y busca presionar las redes de contrabando marítimo.

Hegseth publicó imágenes de los impactos en redes sociales, donde se ven dos embarcaciones moviéndose a toda velocidad por el agua. Una está visiblemente cargada con una gran cantidad de paquetes o bultos. Ambas explotan repentinamente y se ven en llamas, informa la agencia AP.

El tercer ataque parece haber sido perpetrado contra dos embarcaciones que se encontraban estacionadas en el agua, una junto a la otra. Parecían estar prácticamente vacías, con al menos dos personas moviéndose antes de que una explosión las envolviera. Hegseth dijo que “los cuatro barcos eran conocidos por nuestro aparato de inteligencia, transitaban por rutas conocidas de narcotráfico y transportaban narcóticos”.

El número de muertos por los 13 ataques revelados desde principios de septiembre es ahora de al menos 57 personas.