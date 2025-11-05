Mohamed VI no pronunciara discurso oficial en el aniversario de la Marcha Verde

Un comunicado del Palacio Real anunció que el Rey Mohamed VI no pronunciará un discurso oficial en el aniversario de la Marcha Verde. Los mensajes reales en el futuro se limitarán a dos ocasiones: el Día del Trono y con ocasión de la apertura del Parlamento.

Aunque no se indican las razones, podríaa tratarse de un gesto en un momento en que desde distintas instancias, entre ellas la propia Monarquía marroquí, se insta a una solución negociada para el conflicto del Sáhara, en el que deben participar tanto el Frente Polisario como Argelia. Además, en el país vecino saben que la Marcha Vwerde aún abre viejas heridas en España por lo que supuso de ocupación forzada de la antigua provincia. La reciente resolución de la ONU con un claro posicionamiento a favor del Plan de Autonomía da una postura de fuerza a Rabat y todo lo que sea administrarla con prudencia podría favorecer unos contactos que se presentan muy difíciles dada la posición inflexible del Polisario que exige el derecho de autodeterminación del territorio.

El comunicado ijndica que las celebraciones previstas para conmemorar el 50.º aniversario de la Marcha Verde se llevarán a cabo, aunque sin un discurso del MOnarca. El rey, en su calidad de Comandante de los Creyentes y Jefe de Estado, conserva su suprema discreción y autoridad para dirigirse a la nación en cualquier momento u ocasión que considere apropiada, lo que refleja la flexibilidad de la monarquía en la comunicación directa con los ciudadanos, subraya.

Recuerda que el nuevo Día de la Unidad Nacional, que se celebra el 31 de octubre, por la fecha en que se la ONU adoptó la resolución, refleja la importancia simbólica de las transformaciones históricas en la causa nacional marroquí y demuestra la posición de Marruecos en el ámbito internacional tras la Resolución 2797/2025 del Consejo de Seguridad de la ONU.