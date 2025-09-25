Acceso

Una mujer se entrega a la policia tras guardar el cuerpo de su hija en un congelador durante 20 años

Keiko Mori, de 75, no preciso las causas de la muerte de su descendiente

Keiko Mori, una mujer de 75 años residente en la prefectura de Ibaraki, al noreste de Tokio, se entregó a la policía este martes tras confesar que había estado guardando el cadáver de su hija en el congelador familiar durante dos décadas, según informaron las autoridades a la agencia AFP.

Un portavoz policial confirmó que Mori vivía sola desde la muerte reciente de su esposo, y que durante años había mantenido el cuerpo de su hija, nacida en 1975, dentro de un congelador en su domicilio. Los investigadores encontraron el cadáver acurrucado, vestido únicamente con camiseta y ropa interior, en avanzado estado de descomposición.

Según declaraciones recogidas por la policía, Mori explicó que compró el congelador para contener el fuerte olor que emanaba el cuerpo de su hija, pero no precisó la causa del fallecimiento ni si tuvo alguna participación en la muerte. Los agentes señalaron que se realizará una autopsia para determinar cuándo y cómo falleció la joven.

Aunque la hija fallecida no era la única descendiente de Mori, la policía no reveló cuántos hijos tenía la mujer. La anciana ha sido arrestada bajo sospecha de abandono de cadáver, y las autoridades continúan investigando las circunstancias que rodearon la muerte y el largo tiempo en que el cuerpo permaneció oculto. Vecinos describieron a Mori como una persona aparentemente normal y reservada, y se mostraron sorprendidos ante la noticia.

