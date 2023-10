Natalia Fadeev, la modelo de OnlyFans que se une al ejército de Israel para "destruir" a Hamás

Con el sexto día de guerra en Oriente Próximo, en plena escalada de enfrentamientos, las cifras ascienden a 1.300 muertos en Israel y a 1.203 palestinos en Gaza. En cuanto a heridos, en Israel se añade un total de 3.268 heridos hospitalizados y en el lado de Palestina se agregan 5.763 heridos.

En las últimas jornadas, reservistas de las Fuerzas de Defensa de Israel se han unido a sus filas para luchar en el ejército israelí en el conflicto contra Hamás. El pasado martes por la noche, 254 jóvenes que se encontraban en Latinoamérica en medio de un viaje tras completar su servicio militar obligatorio, regresaban a Israel en un vuelo especial para defender su patria.

También ha sido el caso de Natalia Fadeev, una reservista de las FDI, influencer y modelo de OnlyFans, que según medios internacionales, habría tomado la decisión de responder al llamado del Ejército de Israel y unirse a sus filas para defender a su nación.

Esta joven es conocida por compartir en sus redes sociales imágenes en las que se luce con disfraces inspirados en soldados y temas militares. También por hacer diferentes cosplay, actividad que consiste en disfrazarse de un personaje de ficción, generalmente de un cómic o de una película. En una de sus cuentas secundarias, reúne las diferentes sesiones de fotos. En la última de ellas, previa al estallido del conflicto, se caracterizó del personaje Jill Valentine.

Entre sus redes sociales, también anuncia su cuenta de OnlyFans, una plataforma de suscripción de contenido erótico.

“Esto no es una guerra, es un crimen de esa humanidad. Las cosas que presencié me mantienen despierta por la noche Cosas horribles están sucediendo, escuchamos historias similares a las de los sobrevivientes del holocausto. Gaza se ha convertido en un caldo de cultivo para nazis, tienen sed de sangre. No estamos en guerra contra soldados, estamos pasando por un holocausto en nuestra propia casa. Tenemos que borrarlos y destruirlos. Este grupo no tiene nada que contribuir a la humanidad. Ellos pueden ser la causa de la tercera guerra mundial, no quiero imaginar a dónde más nos podrían llevar”, escribía Fadeev en su cuenta de Instagram, donde ya suma más de 795 mil seguidores.

Desde el estallido del conflicto, la joven israelita ha compartido en sus redes sociales múltiples mensajes junto a fotografías de las masacres perpetradas por Hamás. En una de ellas, hace escasas 5 horas, aparecía vestida con traje militar y pedía a sus seguidores "rezar por Israel", mientras compartía un vídeo suyo en el que escribía: "La semana pasada estaba en el concierto de Bruno Mars en Israel, ahora estoy en la guerra escuchando sus canciones. La vida es inesperada".