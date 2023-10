Guerra de Israel tras el ataque de Hamás, última hora en directo: bombardeos de hoy y cifra de muertos en Gaza

Francia reiteró este miércoles su apoyo al derecho de Israel a defenderse pero recalcó su rechazo a un bloqueo total de Gaza como respuesta los ataques de Hamás del pasado sábado.

"No queremos un bloqueo, que no respetaría la legalidad internacional", señaló la ministra francesa de Exteriores, Catherine Colonna, en una entrevista con France Info, en la que insistió en que "no hay que confundir al pueblo palestino con Hamás".

Por ello, y aunque recalcó que "Israel tiene derecho a defender" su territorio y su población, apoyó la creación de corredores humanitarios que permitan salir de Gaza "a las mujeres y los niños", y reconoció que hay "preocupación" por que la respuesta puedan llevar a una guerra total.