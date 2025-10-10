¿A qué hora se sabrá quién gana el Nobel de la Paz?

La atención mundial se concentra este viernes 10 de octubre en el Comité Noruego del Nobel, que dará a conocer al ganador del Premio Nobel de la Paz 2025. Este anuncio, uno de los más significativos del año, se produce en un panorama internacional complejo, con guerras activas en Oriente Medio y Ucrania, además de una grave crisis humanitaria en Sudán, lo que lleva a muchos analistas a anticipar un galardón que premie esfuerzos de reconciliación o resistencia civil.

El momento exacto del anuncio está fijado para las 11:00 horas en Oslo, capital de Noruega. Esta hora coincide con las 11:00 de la mañana en España.

Para el continente americano, el anuncio se producirá durante las primeras horas de la mañana: serán las 05:00 a. m. en la costa este de Estados Unidos y en Toronto, las 04:00 a. m. en Ciudad de México, Bogotá y Lima, y las 06:00 a. m. en Buenos Aires, Brasilia y Santiago de Chile.

Un elenco diverso de candidatos en un año marcado por las guerras

El Instituto Nobel Noruego registró para esta edición 338 candidatos, que incluyen 244 personas y 94 organizaciones. Entre los nombres que más suenan figuran las Salas de Respuesta a Emergencias de Sudán, dedicadas a labores humanitarias, y la activista climática Greta Thunberg. Sin embargo, la viuda del opositor ruso Alexéi Navalni, Yulia Navalnaya, también aparece entre las favoritas por su lucha por la democracia.

La posible concesión del premio a Donald Trump genera especial expectación. Su nombre ha sonado con fuerza tras su mediación en el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, hasta el punto de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, lo ha apoyado públicamente.

El anuncio podrá seguirse en directo a través del sitio web oficial de los Premios Nobel y su canal de YouTube.