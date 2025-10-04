Un niño de 14 años detenido por tirotear a otros seis menores en Suecia

Un tiroteo en el corazón de Gävle, ciudad situada a 140 kilómetros al norte de Estocolmo, ha dejado seis personas heridas y ha culminado con la detención de un niño de 14 años, principal sospechoso del ataque. El suceso tuvo lugar en una zona céntrica repleta de bares y restaurantes, generando escenas de pánico entre los vecinos y clientes que se encontraban en el área.

La policía local respondió de inmediato, desplegando un amplio operativo de emergencia. El menor fue arrestado en el lugar y permanece bajo custodia, acusado de intento de asesinato. Las víctimas, en su mayoría jóvenes adultos, incluyendo varios menores de 18 años, fueron trasladadas rápidamente a centros hospitalarios. Testigos relataron momentos de caos, con personas corriendo para refugiarse tras escuchar los disparos.

El portavoz policial Tobias Ahlén‑Svalbro confirmó que la investigación sigue abierta, sin que hasta el momento se hayan encontrado vínculos con redes criminales ni indicios de terrorismo. Las autoridades consideran que no existe peligro inmediato para la población, aunque el impacto del suceso ha sido profundo.

Vecinos de Gävle han expresado su consternación y temor ante el violento episodio. “¿Qué tipo de sociedad estamos construyendo?”, se preguntaba una residente, mientras otro testigo destacaba lo impactante y cercano del ataque. La escena del crimen permanece acordonada, con una fuerte presencia policial y servicios sanitarios atendiendo a los heridos.

Por ahora, los detalles oficiales son limitados: seis heridos, un adolescente detenido y una investigación en marcha.