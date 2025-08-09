Una nueva ley en Reino Unido "encerrará" a maltratadores en zonas de exclusión

Una nueva ley británica ha comenzado a introducir zonas de restricción que obligarán a los maltratadores y delincuentes sexuales a permanecer en áreas específicas tras su liberación. Esta innovadora medida busca transferir la responsabilidad de seguridad desde las víctimas hacia los abusadores.

La normativa elimina las anteriores zonas de bloque que limitaban los lugares por los que las víctimas podía ir, implementando ahora "zonas de exclusión" para los infractores. Este cambio permite a las víctimas recuperar su libertad de movimiento sin temor a represalias de sus abusadores.

Una medida celebrada por muchos

Los grupos de defensa de víctimas de violencia de género han celebrado esta transformación legislativa. Diana Parkes y Hetti Barkworth-Nanton, fundadoras de la Fundación Joanna Simpson, destacaron que este anuncio representa un cambio largamente esperado que libera a las víctimas de restricciones impuestas históricamente.

Los oficiales de libertad condicional trabajarán coordinadamente para establecer ubicaciones prohibidas para los agresores, realizando profundas evaluaciones de riesgos. La ministra de justicia británica, Alex Davies-Jones, comunicó durante el anuncio de la nueva normativa que también se implementará un sistema de monitoreo por GPS permitirá un seguimiento preciso de los movimientos de los estos, quienes deberán cumplir estrictos "límites virtuales".

Emma King, cuya hermana fue asesinada en 2005 por su ex marido, celebró la medida. Si bien el cambio llegó “demasiado tarde para nosotros —y para muchas otras víctimas, sobrevivientes y familias—”, ella dio la bienvenida a este “cambio es esperado desde hace mucho tiempo”. King también añadió que: "Este es un paso vital y significativo para trasladar la carga del control de las víctimas a donde corresponde: en los agresores".