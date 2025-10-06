La ONU es informada del nuevo paso fronterizo entre Marruecos y Mauritania

El informe anual del Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, sobre la cuestión del Sáhara marroquí, se refiere al nuevo paso entre Marruecos y Mauritania, que unirá la ciudad de Esmara con la frontera con Mauritania a través de las comunidades de Amgala y Bir Amghrin, con una longitud aproximada de 93 kilómetros. El informe señala que la carretera aún no se ha inaugurado y servirá como el segundo cruce terrestre hacia Mauritania, después del de Guerguerat.

El informe de la ONU indicó que funcionarios marroquíes, durante reuniones con la Misión de las Naciones Unidas en el Sáhara Occidental (MINURSO), destacaron el carácter puramente civil de este proyecto para el fortalecimiento de la infraestructura y el desarrollo económico en las regiones del sur.

Recientemente, el ministro de Equipamiento y Agua, Nizar Baraka, durante una reunión del Partido Istiqlal en Esmara, confirmó la inminente apertura del paso terrestre entre Esmara y la frontera norte de Mauritania.

"Las conexiones terrestres entre Marruecos y Mauritania ampliará los horizontes de la cooperación económica y comercial en la región. Se espera que esta iniciativa transforme la comunicación y la movilidad en el Sáhara y limite los intentos de Argelia y el Frente Polisario de obstaculizar el impulso de desarrollo que se observa en las regiones del sur del Reino", subraya Rue20.