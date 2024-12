La OTAN se plantea incrementar su gasto en Defensa hasta el 3%

En el año 2014, después de que Rusia invadiera la península de Crimea (Ucrania) los aliados decidieron en su cumbre anual de jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Gales (Reino Unido) incrementar su gasto en defensa en relación al PIB un 2% en diez años. En ese momento, la tarea parecía ingente ya que tan solo tres países cumplían este objetivo. En el año 2024, no todos los miembros de la Alianza han hecho los deberes pero la lista ha ido creciendo. Actualmente la OTAN tiene 32 socios y 23 de ellos (dos tercios del total) están ya dentro del club del 2%. En la lista negra se encuentran Croacia (1,81%), Portugal (1,55%), Italia (1,49), Canadá (1,37%), Bélgica (1,30%) Luxemburgo y Eslovenia (1,29%) y España 1,28%.

El mayor incremento se ha producido entre 2023 y 2024 (de 10 a 23). Todo indica que la invasión de Ucrania por parte de las tropas de Vladimir Putin en 2022 ha sido el principal catalizador. El viejo enemigo ha vuelto y ha sido necesario armarse hasta los dientes. Los que más dinero están destinando a su defensa son precisamente aquéllos que sienten el aliento del Kremlin más cerca. Polonia con el( 4,12%) y Estonia (3,43%) lideran la lista seguidos de Estados Unidos (3,38%).

Pero lo que hace diez años parecía un gran logro ahora ya no lo es. Ucrania va a entrar en su tercer año de contienda y el mundo parece haberse vuelto más peligroso. En la cumbre celebrada en Vilna (Lituania) en julio de 2023 los aliados acordaron que el 2% sea un mínimo y un techo, si bien no fijaron ninguna cifra concreta.

Aumento del gasto militar en veinte países T. Gallardo La Razón

En esos momento, los países del Este ya intentaron establecer un nuevo objetivo más ambicioso, pero no tuvieron éxito. Ahora podría ser diferente. Según asegura el rotativo "Financial Times", la cumbre que se celebrará en la Haya en 2025 va a ser la ocasión propicia para exigir que el gasto llegue al 3%.

Todo indica que ya se está preparando el terreno. En su discurso pronunciado esta semana en el think tank Carnegie, el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, ha pedido a los aliados que se sigan rascando el bolsillo. “Puedo decirles que necesitaremos mucho más del 2% del PIB para gastos de defensa”, advirtió el pasado jueves. “Sin una defensa fuerte, no puede haber seguridad duradera. Y sin seguridad, no hay libertad para nuestros hijos y nietos. No hay escuelas, ni hospitales, ni empresas. No hay nada”.

Como modo de cuadrar las cuentas, Rutte pidió de manera expresa destinar algo menos al Estado de Bienestar. “Sé que gastar más en defensa significa gastar menos en otras prioridades. Pero es sólo un poco menos. Por término medio, los países europeos gastan fácilmente hasta una cuarta parte de su renta nacional en pensiones, sanidad y seguridad social. Necesitamos una pequeña fracción de ese dinero para reforzar significativamente nuestra defensa y preservar nuestro modo de vida”.

Consciente de la poca popularidad de esta propuesta para muchos electores, apeló directamente al público para que cambien de opinión y presionen a sus gobernantes “Digan a sus líderes que están dispuestos a hacer sacrificios hoy para que mañana podamos seguir estando seguros. Díganles que deben gastar más en defensa para que podamos seguir viviendo en paz. Decidles que la seguridad es más importante que cualquier otra cosa”.

Rutte no quiso dar ninguna cifra en concreto, pero advirtió de que el 2% no es suficiente para los retos a medio y largo plazo. “Si nos quedamos en el 2% sí, ahora estamos seguros, pero dentro de cuatro o cinco años puede que ya no lo estemos y la disuasión podría estar demasiado debilitada para mantenernos a salvo de lo que ocurra en Rusia y en otras partes del mundo”.

Este nuevo enfoque no gusta a todos los aliados. Países como España e Italia creen que se está olvidando el pacto alcanzado en Gales que no solo tenía en cuenta el porcentaje de PIB en el gasto en Defensa sino también otros objetivos como las aportaciones a las misiones. Los diplomáticos españoles recuerdan una y otra vez que las fuerzas armadas españolas están desplegadas en 16 misiones en el exterior con casi 3.000 militares y guardias civiles en los cuatro continentes y que esto incluye desde el flanco oriental de la organización hasta los misiles Patriot en Turquía.

La gran pregunta es si las palabras de Rutte se deben a un sentido de urgencia real o si tienen como propósitos convencer a Donald Trump de que Estados Unidos permanezca en la Alianza . Durante su primer mandato, las amenazas de Trum de dejar a los europeos a la intemperie si no aportaban a su propia defensa tuvieron un éxito discreto. En el 2017, cuando el magnate comenzó a ocupar el Despacho Oval, tan solo cuatro países cumplían el objetivo del 2% mientras que en 2021 eran seis. Entre medias, en 2020 nueve países llegaron a este objetivo. Ahora muchos países europeos han empezado a reconocer que Trump tenía razón al pedir más esfuerzos, pero se plantea el dilema de hasta cuánto será suficiente para Washington. “Si ahora nos comprometemos al 3%, nada asegura que Trump no nos pida un 4%”, señala con disgusto un diplomático.

Los socios europeos confían en que cuando el magnate vuelva a la Casa Blanca olvide sus amenazas. La participación de tropas norcoreanas en la guerra de Ucrania puede suponer un peligro para la estabilidad del Pacífico, la gran preocupación de Washington en la actualidad.