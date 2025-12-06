Rusia lanza un ataque masivo de drones y misiles contra Ucrania

Ucrania reportó este sábado un ataque ruso masivo contra diversas regiones, con impactos en diferentes puntos del país, que causó daños en infraestructura energética y de transporte y deja al menos seis civiles heridos.

De acuerdo con el parte matinal de la Fuerza Aérea, se contabilizaron 653 drones, entre ellos más de 300 de tipo Shahed, de los que 585 pudieron ser neutralizados.

Rusia también lanzó tres misiles aerobalísticos Kh-47M2 de tipo Kinzhal, 34 misiles de crucero Kh-101, Iskander-K y Kalibr (de los cuales 29 fueron interceptados), así como 14 misiles balísticos Iskander-M y KN-23, de los que fue interceptado uno.

Se registraron impactos de misiles o drones en un total de 29 emplazamientos distintos, de acuerdo con la Fuerza Aérea, mientras que en tres puntos del país se produjo la caída de fragmentos de proyectiles derribados.

Instalaciones de generación eléctrica y calefacción afectadas en varias regiones

"El ataque continúa, hay varios drones enemigos en el espacio aéreo. Sigan las reglas de seguridad", advirtió.

Según el viceprimer ministro ucraniano Oleksí Kuleba, se produjeron ataques deliberados contra infraestructura de la red eléctrica y de calefacción en las regiones de Kiev, Cherníguiv (norte), Zaporiyia (sur), Leópolis (oeste) y Dnipropetrovsk (centro).

En Odesa (sur), parte de los consumidores se quedaron también sin agua y la infraestructura portuaria sufrió daños, precisó en la red Telegram.

"Rusia sigue golpeando sistemáticamente ciudades, instalaciones energéticas y rutas logísticas", denunció Kuleba, quien aseguró que las labores de reparación están en marcha.