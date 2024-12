Peter Mandelson, el hombre clave en las relaciones bilaterales de Reino Unido con Trump

Su nombre real es Peter Mandelson, pero incluso en su propio círculo le conocen como “El príncipe de las tinieblas”. Y es algo de lo que se siente orgulloso. En Westminster le comparan con Maquiavelo y en la Prensa le bautizaron en su día como el “ministro siniestro”. Es amado y odiado. Y, a partir de ahora, será el punto de conexión más importante entre el Reino Unido y Estados Unidos ante la incertidumbre que plantea el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. El premier Keir Starmer ha nombrado a Mandelson nuevo embajador del Reino Unido en Washington. Es la primera vez en 50 años que se trata de una designación enteramente política para el cargo.

Su nombre sonaba con fuerza desde hace meses aunque Mandelson, de 71 años, aseguraba que no quería convertirse en gerente de hotel tan tarde en su carrera. Su fingida falta de interés en guiar a una sucesión de ministros de rango medio a través de la embajada británica, un edificio Lutyens de 96 años recientemente restaurado, es típica de la cortina de humo que ha rodeado su posible nombramiento.

Temido tanto por enemigos como por amigos. Egocéntrico, sibilino, oscuro. Inteligente, sin escrúpulos y sobre todo brillante negociador. Su alto perfil conlleva altos riesgos. Pero Starmer ha decidido arriesgar.

A primera vista, Mandelson no parece un material natural para los fanáticos de MAGA (Make America Great AGAIN). Liberal, internacionalista, proeuropeo y partidario del libre comercio, en cierto sentido personifica lo que a los republicanos les disgusta de Europa. En el pasado se ha referido al presidente electo como un “matón y mercantilista”. Y es partidario además de estrechar relaciones con China.

Pero el cálculo es que la mentalidad colectiva del equipo de Trump –aparte de la lealtad al líder– es respetar a quienes se mantienen firmes, expresan una opinión respaldada por evidencias y defienden su propio interés nacional. Trump tiene debilidad por los hombres fuertes, por lo que podría hacer buenas migas con el nuevo embajador, cuyo gran reto es evitar que el Reino Unido tenga que elegir ahora entre un Estados Unidos aislacionista y una Europa multilateral.

El “Príncipe de las tinieblas” nació en 1953 en el seno de la aristocracia laborista. Su abuelo Herbert Morrison ya había sido ministro. Estudió en Oxford. Cuando el Ejecutivo apoyó a Estados Unidos en la guerra de Vietnam, se pasó a la Joven Liga Comunista. Pero volvió pronto al redil porque quería ser diputado. Consiguió el acta en 1992, representado a la circunscripción de Hartlepool.

Pese a ser un cargo público, siempre defendió de manera feroz su vida privada. Cuando el columnista Matthew Parris reveló que era homosexual, tiró de sus contactos y consiguió que en la mismísima BBC –que nunca se casa con nadie- se distribuyera un memorando, ordenando a los redactores que no se hablara nunca de sus asuntos sentimentales.

Los tabloides, sin embargo, no respetaron el pacto y sacaron a la luz su relación con el brasileño Reinaldo Avila da Silva, con el que el político mantiene una relación de ya cerca de 30 años.

Los 90 fueron su década. Fraguó amistad con Tony Blair y Gordon Brown y se convirtió junto a ellos en uno de los inspiradores del New Labour. Brown enfureció cuando Mandelson apoyó a Blair como líder del partido. Se convirtieron en grandes enemigos, pero luego pasaron a jurarse amor eterno.

En 1996, se convierte en el jefe de la campaña electoral que acaba con la mayoría absoluta para los laboristas y entra en el nuevo Ejecutivo como ministro sin cartera y especial consejero de Blair. Por aquel entonces ya empezaba su fama. “Para algunos que creían en el cambio, yo era un héroe. Para otros, yo era el anti- Cristo. Para el público era alguien al que podían admirar por su tenacidad y su determinación, pero también una figura tenebrosa, el ministro siniestro. No alguien cálido. No alguien humano”, revela en sus memorias.

En julio de 1998, pasó a encargarse del ministerio de Comercio, pero a los seis meses se ve obligado a dimitir al conocerse que, cuando los laboristas aún no estaban en el poder, aceptó un préstamo de su compañero de filas Geofrey Robinson por valor de 373.000 libras (420.000 euros) y no lo declaró al ser nombrado ministro.

Blair no tuvo muchas alternativas para forzar su dimisión. Pero Cherie Blair le invitó la tarde de su renuncia a pasar el fin de semana en la residencia campestre de los primeros ministros en Chequers y a celebrar la Navidad con ellos.

Mandelson volvió al Gobierno en octubre de 1999 como ministro para Irlanda del Norte. Pero nuevamente otro escándalo le obliga a apartarse del cargo en enero de 2001, debido a sus supuestas gestiones para facilitar un pasaporte británico al empresario indio Srichand Hinduja. En esta ocasión, no hubo llamada de consuelo de Cherie ni tampoco invitaciones a Chequers.

A pesar de sus dos manchones en el currículum, consigue que tres años más tarde, Blair le nombre como nuevo comisario europeo del Reino Unido. Por aquel entonces ya empezar a preocupar el creciendo sentimiento euroescéptico en el país. “Cómo se desarrolle Europa será crucial para el Reino Unido y eso es por lo que necesitamos una persona muy buena que represente al país. Peter Mandelson reúne los conocimientos, la habilidad y los contactos para tener un gran éxito”, aseguró entonces el premier.

En Bruselas, el Maquiavelo británico despliega todas sus dotes de conspirador, desarrollando aún más si cabe sus actitudes como trabajador incesante y seductor brillante con sus interlocutores. Pero en 2008, ocurre lo inimaginable. Brown, que por aquel entonces agoniza como primer ministro, acude a su auxilio y le pide que regrese al Ejecutivo. Al no ser diputado, tienen que nombrarle Lord. Él no desaprovecha la ocasión para ponerse no uno, sino dos títulos - lord Mandelson de Foy y Hartlepool-. Es egocéntrico. ¿Por qué ocultarlo? Sin embargo, en esta ocasión, ni con Mandelson en el gabinete, los laboristas consiguen evitar la desastrosa derrota de 2010.