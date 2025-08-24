Polémica en Italia después de que una joven denunciase en TikTok comentarios sexistas mientras le realizaban un TAC en el hospital

Una denuncia ha emergido en las redes sociales a través del conmovedor relato de Marzia Sardo, una joven de 23 años. Su testimonio expone un episodio de acoso sexual ocurrido en el Policlínico Umberto I de Roma, donde un técnico de radiología le hizo un comentario completamente inapropiado durante un examen médico.

La joven, que acudió al hospital aquejada de una fuerte migraña, compartió su experiencia en un video viral de TikTok, generando una ola de indignación y solidaridad social.

El incidente tuvo lugar el 21 de agosto, cerca de las dos y media de la tarde, cuando Marzia se sometía a una tomografía computarizada (TAC). Durante el procedimiento, el técnico le pidió que se quitara los pendientes. Ante su duda sobre si debía retirar también su sujetador con aros, recibió una respuesta completamente fuera de lugar: “Si te lo quitas, nos haces felices a todos”.

Un testimonio que trasciende lo personal

Visiblemente afectada, Marzia expresó su frustración: “Estoy exhausta de enfrentar estos comportamientos, incluso en un entorno hospitalario que debería ser seguro”. La joven cuestionó abiertamente la normalización de tales comportamientos, señalando la absoluta inadecuación de hacer bromas sexistas en situaciones médicas delicadas.

Ante la creciente presión mediática y social, el Policlínico Umberto I ha anunciado una investigación interna. En un comunicado oficial, la dirección del hospital enfatizó su compromiso con la defensa de la salud pública y el respeto hacia los pacientes, declarando que “sobre estos temas no se admiten excepciones”.