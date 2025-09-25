Un policía dispara a un adolescente tras una broma con un baño portátil

Un agente especial fuera de servicio protagonizó un violento incidente en East Cleveland (Ohio, EE UU) que ha desatado una investigación policial y una ola de indignación pública. El suceso ocurrió mientras el agente, que trabajaba como vigilante de seguridad, utilizaba una cabina sanitaria móvil. Según su testimonio, la estructura fue volcada por un grupo de adolescentes, lo que interpretó como una amenaza directa.

El agente, que mantiene su comisión oficial a través del departamento del sheriff, respondió abriendo fuego. Un adolescente de 15 años recibió un disparo y fue trasladado al University Hospital, donde permanece en estado estable. El resto del grupo huyó del lugar en un vehículo.

Las autoridades del condado de Cuyahoga han iniciado una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos. Se están revisando las circunstancias exactas del altercado, la secuencia de los acontecimientos y la legalidad del uso de fuerza letal. Según una versión preliminar, el agente habría disparado tras observar que uno de los jóvenes parecía sacar un arma, aunque esta afirmación aún no ha sido verificada oficialmente.

Medios locales como WOIO han cubierto el caso, destacando lo inusual de la situación y el hecho de que el agente se encontraba fuera de servicio en el momento del incidente. La investigación también examina el papel del agente como personal de seguridad privada, lo que añade complejidad legal al análisis del uso de su arma reglamentaria.