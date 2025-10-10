La prensa de Israel advierte de que estos dos grupos terroristas podrían ser los "grandes beneficiados" de la paz en Gaza

El acuerdo de tregua entre Israel y Hamás implica un componente que preocupa en los círculos de seguridad israelíes. Según informa el diario The Times of Israel, la Yihad Islámica Palestina y el Frente Popular para la Liberación de Palestina, que participaron en el ataque de 2023, también estuvieron presentes en las negociaciones mediadas por Trump en Egipto y se verán fortalecidos por los términos del pacto.

La liberación de 250 presos palestinos condenados por delitos de sangre, incluidos aquellos sentenciados a cadena perpetua, representa un dividendo estratégico para estos grupos.

Estos individuos, una vez en libertad, están destinados a reintegrarse en las estructuras de la resistencia armada, aportando experiencia y liderazgo a organizaciones que habían visto mermada su capacidad militar tras dos años de guerra intensa.

Un escenario posbélico de alto riesgo

La retirada inicial del ejército israelí hasta una "línea amarilla" demarcada por Estados Unidos facilitará el movimiento de estos grupos por la Franja. Según publica Haaretz, algunos de los rehenes israelíes aún cautivos se encuentran en poder de estas facciones, lo que subraya su papel activo en el conflicto.

Mientras Hamás intenta reconstruir sus diezmadas Brigadas Al Qasam, la Yihad Islámica y el Frente de Liberación se preparan para sacar partido de esta nueva situación. El acuerdo no incluye la renuncia a su objetivo fundamental, que sigue siendo la destrucción del Estado de Israel, según advierten los analistas.

La principal preocupación de los medios hebreos es la supervivencia intacta de la ideología yihadista que impulsa a todos estos grupos.