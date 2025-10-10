Una jueza bloquea el despliegue de tropas ordenado por Trump en Chicago

Un tribunal federal en Chicago ha emitido una orden judicial que impide al gobierno de Estados Unidos desplegar tropas de la Guardia Nacional en el estado de Illinois, en lo que se considera un revés legal para el presidente Donald Trump. La medida estará vigente durante dos semanas y prohíbe colocar a las fuerzas estatales bajo control federal, salvo en casos de guerra o emergencia nacional.

La decisión responde a una demanda conjunta del estado de Illinois y la ciudad de Chicago, que buscan frenar el despliegue militar sin el consentimiento de las autoridades locales. El documento judicial señala que no se han presentado pruebas creíbles que justifiquen una intervención federal por motivos de rebelión o amenaza a la seguridad nacional.

Sin embargo, testigos han confirmado que miembros de la Guardia Nacional ya patrullan zonas cercanas a un centro de detención de inmigración (ICE), donde se han registrado protestas en los últimos días. Se estima que unos 500 soldados, incluidos efectivos provenientes de Texas, se encuentran actualmente en la región.

El presidente Trump había promocionado públicamente la operación en su red Truth Social, compartiendo una imagen generada por inteligencia artificial en la que aparece uniformado frente a helicópteros y una bola de fuego sobre el horizonte de Chicago, evocando la estética de la película Apocalipsis ahora.

La intervención judicial pone en pausa una operación altamente controvertida, en un país donde el uso de tropas federales en ciudades ha sido objeto de debate en múltiples ocasiones. La legislación vigente establece que la Guardia Nacional permanece bajo control estatal, salvo en circunstancias excepcionales, lo que refuerza el argumento de las autoridades locales en este caso.