La UE prepara una "adhesión exprés" de Ucrania para neutralizar el menosprecio de Trump

A pesar de haber sido anunciada a bombo y platillo, y de que nadie pueda decir que ha supuesto una sorpresa, lo cierto es que la agresiva estrategia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la guerra de Ucrania ha dejado en fuera de juego a la Unión Europea, que se ve al margen de la negociación de un alto el fuego que se va a sustanciar, como en los mejores momentos de la guerra fría, entre Washington y Moscú.

Para evitar quedarse como una mera comparsa, Bruselas trata de recomponer a contrarreloj su papel en la negociación y, de paso, acoger a la principal protagonista, Ucrania, que va camino de convertirse en un actor secundario.

Estos días, aprovechando la Cumbre de Seguridad de Munich, el presidente ucraniano ha alentado la creación de un "ejército europeo", una quimera por la que algunos llevan suspirando desde la misma creación de la Comunidad Económica Europea y que, según Zelenski, sería la solución para evitar que sus intereses se decidan al otro lado de los dos charcos.

Pero, ¿qué puede hacer, en la práctica, Bruselas? Por un lado, como lo está haciendo, endurecer el tono de los mensajes ante los ataques de hondo calado ideológico como los que el viernes lanzó el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, aunque si no consigue traspasar la línea de las palabras la efectividad será nula. Las amenazas verbales no solo no funcionan con Trump, sino que corren el riesgo de desencadenar el efecto contrario.

La baza más eficaz con la que juega Bruselas es la de acelerar en lo posible el proceso de anexión de Ucrania a la UE, algo que en teoría la Casa Blanca no puede torpedear, como sí ocurre con el otro anhelo de Kiev, el de una incorporación a la OTAN que, por mucho que se empeñe su secretario general, Mark Rutte, parece más lejana que antes al convertirse en una moneda de cambio en la negociación.

La primera pista de que por ahí van a ir los planes de la UE la ha dado este sábado la comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, quien dijo que está trabajando "a toda maquina" con su equipo en el proceso de adhesión de Ucrania, ya que su pertenencia a la Unión Europea es la "mejor" garantía de seguridad para el país y Europa.

"Mi equipo y yo estamos trabajando a toda máquina en el proceso de adhesión de Ucrania", manifestó Kos en sus redes sociales.

La política eslovena aseguró que "la integración gradual basada en el mérito y la enorme energía de la parte ucraniana son la base del camino acelerado de la adhesión a la UE", informa Efe.

"La pertenencia a la UE es la mejor garantía de seguridad para Ucrania y para Europa", subrayó Kos.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, manifestaron la víspera al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, su voluntad de "acelerar" el proceso de adhesión del país a la UE.

En un encuentro en los márgenes de la Conferencia de Seguridad de Múnich, que se celebra desde ayer y este fin de semana en la ciudad alemana, Costa y Von der Leyen garantizaron también a Zelenski el apoyo de forma "continúa y estable" de la Unión Europea para dotar a Kiev de una posición "de fuerza" en una negociación para una paz "justa, global y duradera".