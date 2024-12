La presunta autora del tiroteo Wisconsin es una mujer, algo estadísticamente raro

En contra de lo habitual, la presunta autora detrás del tiroteo ocurrido en Madison, Wisconsin, era una chica. Su nombre era Natalie Rupnow, pero se hacía llamar Samantha. La joven, de 15 años, acaba de entrar a formar parte de una horrible excepción que apunta a que, de los 544 tiroteos que ha habido en escuelas durante los 11 años últimos años, solo el 5% han sido perpetrados por mujeres, según un estudio de Everytown Gun Safety, una organización sin ánimo de lucro que aboga por el control de armas en el país. La mayoría de los expertos señalan que los autores de un tiroteo masivo suelen ser varones porque este género tiende a ser más impulsivo y violento que las mujeres, además de están menos inhibidos por la empatía.

Natalie estudiaba en el mismo colegio privado de fuerte tradición cristina donde ocurrieron los hechos, el Abundant Life Christian School, donde la mayoría de los alumnos tienen entre 17 y 18 años. La sospechosa llegó a la escuela este lunes a primera hora de la mañana, y pasadas las 11 am, otro alumno del centro llamó a la policía porque estaba habiendo un tiroteo en uno de los salones del centro que incluía alumnos de diferentes clases y niveles. Cuando los agentes llegaron al lugar de los hechos, encontraron que había 3 fallecidos: un alumno, un profesor y la presunta autora del tiroteo con una herida de bala que ella misma se había autoinfligido. Ayer martes, seis personas continuaban ingresadas en el Hospital, dos de ellas se encontraban en estado crítico al cierre de esta edición.

Una de las madres de los jóvenes que estudiaba en el centro, ha revelado a un periódico local que a veces el colegio acogía a alumnos ¨con problema de adaptación o que habían tenido conflictos o habían sido expulsados de otras escuelas¨. No está claro si Natalie era uno de los menores que fueron acogidos a modo de refugio en este centro, pero los investigadores han averiguado que lidiaba con varios problemas que dejó reflejados en un manuscrito del que todavía no se ha revelado su contenido. Tampoco se ha confirmado el motivo que llevó a la joven a acabar con la vida de dos personas, que no se sabe si eran realmente el objetivo de la sospechosa o víctimas fortuitas.

Los familiares de la presunta autora del tiroteo están colaborando con la policía, y de momento, a diferencia de lo que se ha vivido en los últimos casos de tiroteo en menores, los progenitores no han sido acusados de proveer el arma a su hija o encubrir que la menor portaba o había robado un arma. Exactamente utilizó una 9 mm Smith & Wesson que se recuperó en la escena del crimen. Se trata de una pistola habitual en la mayoría de los tiroteos masivos, aproximadamente se usa el doble de veces que las escopetas o rifles de largo alcance. Al cierre de esta edición, los agentes seguían tratando de determinar cómo había conseguido el arma de fuego, pero no ¨iban a interrogar a los estudiantes¨, señalaba el jefe de la policía de Madison, Shon Barnes, ¨le daremos la oportunidad de que vengan a hablar con nosotros sobre lo que han visto cuando realmente se sientan preparados¨.

Los terribles hechos han ocurrido en la última semana de clases antes de las vacaciones de Navidad. ¨Me siento consternado¨, dijo Barnes ¨con la Navidad tan cerca, cada niño, cada persona en ese edificio es una víctima para siempre. Estos tipos de traumas no desparecen sin más¨. Este martes las clases en los colegios de Madison continuaron tratando de volver a una normalidad complicada de recuperar tras un terrible episodio para que el alumnado y el profesorado estaba entrenado, pero nadie esperaba vivir en primera persona. Aunque la escuela no contaba con detectores de metales en su acceso como en otros centros, sí había varias cámaras de videovigilancia repartidas por el centro y se habían realizado los simulacros reglamentarios, de hecho, una de las profesoras comentó a un medio local que los alumnos reaccionaron con diligencia antes y después de conocer que se trataba de un tiroteo real y no un ensayo o entrenamiento.