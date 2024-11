Los puntos claves de la política de Donald Trump: así cambiará Estados Unidos con su presidencia

Donald Trump está a punto de alcanzar los 270 votos electorales y, por ende, de ganar las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos. Con un apoyo sólido entre sus seguidores y un entorno político profundamente polarizado, Trump ya ha ganado en Pensilvania, Florida, Georgia y en Carolina del Norte, mientras que en el resto de Estados bisagra tiene una diferencia importante sobre Kamala Harris.

No obstante, su inminente regreso a la Casa Blanca genera tanto expectativa como incertidumbre. Bien es cierto que Trump ha delineado una serie de propuestas que podrían redefinir áreas clave de la política estadounidense, y su enfoque en temas como la economía, la inmigración y la seguridad promete un cambio significativo respecto a la administración actual.

Así, a través de diferentes puntos clave de su política, desde su enfoque en la economía hasta sus estrategias en inmigración y relaciones exteriores, pasando por su postura ante temas sensibles como el cambio climático, el cambio en la política estadounidense que se avecina con respecto a la política actual no dejará indiferente a nadie.

Así cambiará Estados Unidos con la nueva presidencia de Trump

La economía ha sido el tema central de la campaña electoral en Estados Unidos. Así, Trump propone un enfoque basado en la desregulación, los recortes fiscales y los aranceles para estimular el crecimiento. Además, ya en 2017, el mandatario impulsó una reforma fiscal para que, por primera vez, las personas más adineradas del país pagaran, en proporción, menos impuestos que las personas con menos recursos, algo que el republicano quiere extender.

Otro de los aspectos clave durante su primer mandato, fue su política exterior, que Trump basó principalmente en beneficios económicos y en una postura aislacionista, cuestionando pilares tradicionales de la diplomacia estadounidense como la OTAN. Además, en los últimos meses, el expresidente ha insinuado la posibilidad de retirarse de la Alianza Atlántica, ha elogiado a Vladímir Putin, sosteniendo que alentaría a Rusia a invadir a los miembros de la OTAN que no incrementen sus aportaciones, y ha prometido revisar el apoyo financiero y el envío de armamento para la defensa de Ucrania.

No obstante, uno de los aspectos que más preocupan a los estadounidenses es la Sanidad, algo para lo que el republicano parece no tener una línea clara. Lo que sí tiene claro es que quiere enterrar el 'ObamaCare', el programa de salud impulsado por Barack Obama que permite el acceso a la Sanidad a los más desfavorecidos a través de la subvención parcial de sus seguros. Además, otro de sus pilares fundamentales en salud se refiere al aborto que, si bien es cierto que ha prometido que no firmaría una ley nacional anti-aborto, ha abierto la puerta a que sean los propios Estados quienes lo hagan.

Inmigración y cambio climático: el eje de su ser político

De esta manera, los dos pilares fundamentales de su política, que marcarán la hoja de ruta de Estados Unidos durante los próximos años, son, y han sido, la política migratoria y el cambio climático. Con respecto a la inmigración, Trump fue el propulsor de la construcción del muro entre México y Estados Unidos, que además obligó al país latino a pagar, todo ello acompañado de los insultos racistas y xenófobos, acusando a los inmigrantes de ser "criminales, traficantes de drogas o violadores", e impuso severas restricciones de entrada de turistas y refugiados procedentes de países de mayoría musulmana, así como a la reunificación familiar en las fronteras al separar a los menores de sus familias.

En este sentido, todo parece apuntar que en su segundo mandato su postura en esta materia irá más allá y estará marcada por una posición mucho más radical, ya que ha llegado a parafrasear a Hitler en sus mítines durante la campaña, asegurando que los inmigrantes "están envenenando la sangre de nuestro país", relacionando así la inmigración con el crimen y la delincuencia.

Tanto es así, que el mandatario republicano se ha comprometido a llevar a cabo la mayor operación de deportación interna en la historia de Estados Unidos, a eliminar las protecciones de los menores migrantes y a establecer un "control ideológico" para todos aquellos que quieran acceder a suelo estadounidense.

Por su parte, respecto al cambio climático no se puede esperar mucho del republicano, ya que, a pesar de ser una de las preocupaciones de los estadounidenses, el próximo residente de la Casa Blanca no ha detallado qué medidas va a implementar en esta materia, más allá de haber dejado claro que, para él, la crisis climática es un "engaño caro" que tiene poco sentido.