Elecciones EEUU 2024, en directo hoy: quién ha ganado las elecciones, últimas noticias de Trump, Harris y resultados

El copresidente de la campaña de Kamala Harris, Cedric Richmond, acaba de dirigirse a la multitud reunida para la fiesta de la noche de las elecciones de la vicepresidenta y dijo que no hablará esta noche. “Todavía tenemos votos por contar. Todavía hay estados que no han sido declarados. Continuaremos, durante la noche, luchando para asegurarnos de que se cuente cada voto, de que se haya expresado cada voz. Así que no escucharán a la vicepresidenta esta noche, pero sí mañana”, dijo Richmond.

US Vice President and Democratic Presidential Nominee Kamala Harris Hosts Philadelphia Concert on Election Day Eve Featuring Lady Gaga and Oprah Winfrey DAVID MUSE Agencia EFE