Al Qaeda ataca una cárcel de máxima seguridad en Somalia y libera a varios yihadistas

La franquicia de Al Qaeda en Somalia, Al Shabaab, ha asumido la autoría del asalto a la prisión de Mogadiscio "Godka Galeo" en la capital, Mogadiscio, de la que han logrado liberar a varios terroristas.

La acción criminal, denominada "Operación Apoyo a los Oprimidos", comenzó "tras sortear todas las fortificaciones y medidas de seguridad que rodeaban el centro. Los muyahidines tomaron el control total de los edificios del centro y liberaron a todos los prisioneros musulmanes que los apóstatas mantenían allí retenidos y torturados”, dice un comunicado de la banda yihadista.

La operación culminó con la victoria tras una batalla de casi diez horas”, aseguran.

El ataque terrorista comenzó con la explosión de un coche bomba lanzado por un yihadista suicidada contra la entrada de la prisión que está controlada por la Agencia Nacional de Inteligencia y Seguridad (NISA) de Somalia cerca del palacio presidencial en Mogadiscio.

De momento, las autoridades no han divulgado cifras de víctimas, si bien medios locales aseguraron que varios atacantes fueron abatidos por las fuerzas del orden.

El atentado ocurrió después de que el presidente de Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, inaugurara en la capital un foro de negocios del país africano y Estados Unidos. Y después de que las autoridades reabrieran varias carreteras de Mogadiscio que llevaban años cerradas por motivos de seguridad.

Al Shabaad publica en sus redes sociales la carta de uno de los presos supuestamente liberados en la que afirma que “yo estaba entre los prisioneros en el centro “Godka Jaleo”, y hoy los muyahidines, gracias a Dios, pudieron liberarme del cautiverio (...) y espero que Dios me conceda el martirio por Su causa mientras lucho contra Sus enemigos”.