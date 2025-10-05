Un conductor de carretilla se convierte en millonario con una rasca y gana y acaba hospitalizado tras tres meses de fiesta

Adam Lopez, un albañil de 39 años de Norfolk, Reino Unido, pasó de tener solo 14 euros en su cuenta a convertirse en millonario tras ganar más de 1,1 millones de euros con una tarjeta rasca y gana. Su vida cambió radicalmente: dejó su trabajo, compró un Range Rover Sport y se fue de vacaciones a Barbados.

Durante tres meses, celebró sin descanso, viajando por todo el país y disfrutando de su nueva fortuna. Sin embargo, el exceso le pasó factura: fue ingresado en el hospital con coágulos pulmonares, una condición grave que lo mantuvo ocho días en observación.

Lopez reconoció que su repentina riqueza lo llevó por un camino equivocado, perdiendo la rutina que le daba estabilidad. La hospitalización fue un punto de inflexión que lo obligó a replantearse sus prioridades.

Tras recibir el alta médica, se centra ahora en su recuperación y en el cuidado de su familia. Los médicos le advirtieron que el proceso podría durar hasta nueve meses, un tiempo que le ha hecho valorar la salud por encima del dinero.