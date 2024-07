Al Qaeda ordena en español a sus "lobos solitarios" la decapitación de los sionistas de Estados Unidos y Occidente

Al Qaeda Central (AQC) ha distribuido en español entre sus seguidores un panfleto titulado “Apoyo y respaldo a las operaciones de los leones solitarios contra los agresores sionistas”, en el que se dirigen a “nuestra celosa juventud”. Una especie de fetua de obligado cumplimiento. Los cabecillas yihadistas les incitan a que imiten a los actores, lobos, solitarios “en el número de operaciones y en la fuerza de los golpes”.

“Sepan ustedes, hombres heroicos, que con sus operaciones audaces y eficientes están cumpliendo una dura palmada en la espalda a los gobernantes de los países musulmanes y sus ejércitos traidores, en rechazo a su comportamiento vergonzoso con los judíos. Con tus operaciones repulsivas, eres una fuente de heroicidad inspiración para los hijos leales de tu nación”.

Les animan a imitar a los “jóvenes que no fueron destruidos por los desastres... y que no se rindieron ante su enemigo Si presenciaron el ataque, fueron hombres valientes... bombardeando las fortalezas. Así, el Islam produjo una juventud sincera, libre y digna de confianza. y les enseñó la dignidad, y cómo se construye”. Subrayan que “por eso se negaron a ser encadenados o humillados. Oh jóvenes del Islam en todas partes, las cabezas de los hijos de Sión han florecido, y ahí están, vagando y retozando libremente en tierras musulmanas. La verdad es que es hora de cosecharlos en lugar de manteniéndolos sobre sus hombros. Entonces, arránquenlos para aliviar al país y al pueblo de su abominación. Que sepáis que los sionistas estadounidenses en particular y de Occidente son como los sionistas de los israelíes. Asimismo, cortarles la cabeza es una de las medidas más obligatorias. Deberes de justicia y fe en este momento, y debes estar seguro de que las acciones de estos héroes que las cabezas cortadas a los sionistas en Jerusalén, Egipto y otros países musulmanes son prueba contra todo musulmán que alegue incapacidad o debilidad, por humildad y pereza”. Animan a los futuros decapitadores (normalmente de personas indefensas): “¡Que las acciones de los héroes sigan este ejemplo! Ésta es la obligación legal y jurisprudencial que la Sharia islámica atribuye a las responsabilidades del pueblo del Islam”.

Y, finalmente, un mensaje interesante para los que participan en las manifestaciones contra Israel (no se olvide que viene de los asesinos del 11-S y el 11-M): “Si bien apoyamos el asesinato de los sionistas infieles y su decapitación, también apreciamos y valorar el movimiento de manifestantes occidentales y estudiantes sentados de universidades occidentales, que a través de sus sentadas y protestas expresaron su rechazo al genocidio que está teniendo lugar en Gaza. Sin embargo, recalcamos repetidamente a los jóvenes de nuestra nación islámica de un océano al otro, incluidos los jóvenes del Islam en Occidente, que su deber legal celestial no es el mismo que el deber de la juventud de Occidente. A los no musulmanes de Occidente les ha bastado el apoyo de manifestaciones, huelgas y sentadas. Tienes un deber legal inevitable, que es la yihad y luchar”.