¿Para qué sirve el polémico 'polvo rosa' que las autoridades están esparciendo sobre Los Ángeles?

Al menos 24 personas han muerto, y se estima que decenas podrían continuar desaparecidas, como resultado de los incendios que continúan asolando la ciudad de Los Ángeles desde hace aproximadamente una semana. Aunque varios focos permanecen en activo, son los incendios de Eaton y Palisades, los que más preocupan dado su tamaño. Pese a los esfuerzos de los bomberos, están controlados tan solo en un 33% y 14% respectivamente, y las nuevas previsiones meteorológicas no parecen invitar al optimismo.

Las autoridades prevén la vuelta de fuertes vientos, que además de complicar las labores de extinción podrían activar nuevos focos. De acuerdo con el servicio meteorológico nacional: "Este escenario es lo más grave posible". En este contexto, en los últimos días, las redes sociales se han llenado de imágenes donde se puede ver como algunas de las zonas afectadas se han teñido de un llamativo color rosa, lo que ha llevado a muchos usuarios a preguntarse cuál es su origen.

¿Qué es el polvo rosa?

El nombre oficial de este producto rosa es Phos-Chek, y actúa como retardante contra el fuego. Es producido por una empresa que opera bajo el nombre de Perimeter, además, se lleva usando en Estados Unidos para combatir incendios desde 1963, según recoge la 'BBC'. Se rocía sobre las proximidades de los incendios para prevenir su propagación a través de la vegetación que le rodea.

Se fabrica tanto en formato de polvo como en líquido concentrado, y en cualquier caso se debe diluir con agua antes de cada uso. La composición exacta del mismo no ha trascendido, sin embargo, como apunta el medio citado, podría oscilar entre el 80% de agua, 14% de sales, y un 6% de agentes colorantes e inhibidores de corrosión.

Precisamente su llamativo color rosa se debe a que permite a los pilotos y bomberos identificar por dónde se ha esparcido. La empresa explica que tras permanecer expuesto durante días a la luz solar, este tono evoluciona a colores tierra.

Podría ser perjudicial para el medioambiente

Pese a ser uno de los elementos más empleados para prevenir la propagación del fuego, no está exento de polémica. La BBC se ha hecho eco de la demanda presentada por los Empleados del Servicio Forestal por la Ética Ambiental en 2022, en la que aseguraban que el uso de retardantes de fuego químicos violaba las leyes de agua limpia. Desde el organismo argumentaron que mataban a los peces, además de no ser lo suficientemente efectivo. La magistrada a cargo del caso reconoció los hechos expuestos por los empleados del Servicio Forestal, no obstante, siguió permitiendo el uso del retardante.