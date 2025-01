¿Cuál es el origen de los incendios que continúan arrasando Los Ángeles?: La teoría que va ganando peso

El recuento de víctimas causadas por los distintos incendios que asolan Los Ángeles continúa creciendo. A lo largo de la mañana, las autoridades han confirmado que la cifra de fallecidos había escalado a 24, cuando se cumple una semana del inicio de los fuegos.

Ha sido el Departamento Médico Forense el que ha informado a través de un comunicado de este nuevo aumento. El incendio de Eaton habría dejado 16 muertos, mientras que las ocho personas restantes perdieron su vida por el incendio de Palisades. Estas cifras podrían seguir creciendo en los próximos días, a medida que los investigadores vayan accediendo a las zonas afectadas.

En la actualidad permanecen activos hasta seis focos, siendo el principal el de Palisades, que de acuerdo con el medio citado, ha arrasado con más de 9.500 hectáreas. Desde que se iniciara la semana, el que ya es considerado como uno de los peores desastres que ha afectado el sur de California, ha obligado a la evacuación de unas 150.000 personas, además de consumir unos 145 kilómetros cuadrados y afectar a 12.000 estructuras, entre los que figuran casas, locales comerciales o vehículos.

¿Qué ha provocado el fuego?

Mientras los bomberos siguen luchando por sofocar las llamas, el departamento de policía de Los Ángeles ya ha abierto una investigación para tratar de determinar cómo se pudo originar el fuego en primer lugar, y qué provocó su rápida expansión. Aunque los investigadores mantienen múltiples líneas de investigación abiertas, hay una teoría que va ganando peso y que involucra a los conocidos como vientos de Santa Ana.

De acuerdo con The Guardian, estas corrientes que en los casos más extremos pueden alcanzar los 160 kilómetros por hora, habrían derribado o sacudido el cableado aéreo de transmisión y distribución de electricidad, generando chispas que habrían entrado en contacto con una vegetación ya seca, ante la falta de lluvia que viene sufriendo Los Ángeles desde hace meses.

California Wildfires ASSOCIATED PRESS Agencia AP

El medio británico continúa afirmando que lo habitual durante estos episodios de fuerte viento es que las compañías programen cortes de electricidad para evitar este tipo de episodios, algo que no habría sucedido en las líneas próximas a los focos de incendios como el de Eaton o Palisades, en las horas previas a su inicio. Desde el medio citado apuntan a que existen antecedentes de que estas hayan sido las causas de otros incendios, como el registrado en 2018 en Paradise, un pueblo de California, y que acabó con la vida de 85 personas, además de destruir cerca de 11.000 viviendas.

The New York Times se ha hecho eco de la respuesta del Departamento de agua y electricidad de Los Ángeles, el cual confirmó que no se habían llevado a cabo cortes preventivos durante este episodio de fuertes vientos, remitiéndose al impacto que podría tener en las agencias gubernamentales y otros servicios vitales.