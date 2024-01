Por qué un vehículo blindado M2 Bradley ucraniano fulminó al tanque ruso T-90M en este vídeo viral

El comandante artillero ucraniano Serhiy sonríe mientras relata al periodista las peripecias a bordo de un vehículo blindado de infantería M2 Bradley que combatió en el campo de batalla contra un tanque ruso T-90, el carro principal más capaz que tiene Rusia en la guerra de Ucrania, descrito por Vladimir Putin como "el mejor tanque del mundo". Serhiy sugiere que jugar a videojuegos de guerra le ayudó a salir con vida en el cara a cara con el enemigo ruso, cuyo combate fue captado en un vídeo viral con aviones no tripulados. En las imágenes difundidas en redes sociales se puede ver al Bradley -de fabricación estadounidense- disparando con un cañón automático Bushmaster M242 de 25 mm contra el T-90 a poca distancia hasta destrozarlo.

Los expertos tratan de explicar cómo un vehículo de combate de infantería como el M-2 Bradley, que no es un tanque, pudo doblegar a un T-90, sobre el papel mucho más potente. Un experto en blindaje consultado por el medio TheWarZone asegura que el enfrentamiento fue "impresionante" dado que el T-90M tiene un cañón principal de 125 mm en comparación con el Bushmaster de 25 mm del Bradley y un blindaje mucho más grueso -especialmente en la parte frontal- que el vehículo estadounidense pilotado por ucranianos.

A tenor de las imágenes del vídeo, asegura el experto que probablemente las balas disparadas por el vehículo conducido por los ucranianos son perforadores de uranio empobrecido, que son mucho potentes. Otro dato a resaltar es el uso del cañón Bushmaster -más pequeño- para luchar contra el T-90 en lugar de su sistema de misiles antitanque guiado por cable, con seguimiento óptico y lanzado por tubo (TOW). Sobre el Bushmaster de 25 mm, el experto consultado dice que "el arma en sí es tan buena como el TOW en determinadas situaciones contra tanques".

Otros observadores aseguran que el vídeo revela las deficiencias de las tropas blindadas de Rusia, peor entrenadas con respecto a los artilleros rusos que murieron en las primeras semanas de la guerra, cuando Moscú intentó una operación a gran escala desde el este y el norte de Ucrania para intentar tomar Kiev, la capital.

Cómo es el M2 Bradley

El Bradley es valorado por sus poderosas armas y una óptica sobresaliente. Pese a que su construcción se remonta a la década de los 70 del siglo pasado, el vehículo ha experimentado una evolución con bastante modificaciones para seguir siendo una máquina de combate confiable y eficaz utilizada por los ejércitos de más de 20 países. El grupo de seguimiento de código abierto Oryx dice que Ucrania ha perdido al menos 65 de los 190 Bradley enviados a Ucrania por EE.UU. De ellos, al menos 30 han sido destruidos, 23 dañados, 11 abandonados. Al menos uno fue capturado por los rusos. Esas cifras podrían ser mayores ya que Oryx sólo registra las pérdidas de las que tiene confirmación visual.

Imagen de un Bradley M2A2 ODS-SA, una versión más reciente que la inicialmente prevista

El terrible episodio tuvo lugar cerca de la Stepovoy, una aldea en las afueras de Avdiivka, en el noreste de Ucrania. El artillero ucraniano dijo en la entrevista con el medio de comunicación ucraniano TCH: "Disparamos con todo lo que pudimos. Al principio, con los antiblindajes. Y luego empezamos a tener problemas". "No puedo expresar lo que significa ver un tanque en la mira. Durante los entrenamientos me decía: Dios no permita que vea un tanque en la mira. Resultó que sí, y estuvo muy cerca”, relató con una sonrisa en la cara. La tripulación de Bradley había ido a apoyar a la infantería, y era sólo la segunda misión de la pareja juntos, ya que Serhiy acababa de regresar de entrenar en Alemania en diciembre.

Cómo es el T-90M

El T-90M es considerado la joya de la corona de la artillería rusa. Se trata del sucesor de los populares T-72. Se caracteriza por su sistema avanzado de defensa y un cañón de 125 mm ubicado en su torreta. El tanque pese 46 toneladas y mide 9,63 metros.

El despliegue del tanque T-90M se produjo el pasado 25 de abril

La capacidad de movimiento del T-90M por todo tipo de terrenos es buena, al contar con un motor que desarrolla algo más de mil caballos y le confiere una velocidad punta de unos 60 km/h. También destaca por su capa externa de protección, fabricada a partir de un material desconocido que en teoría absorbe el calor y las señales de radio, dificultando así su detección y destrucción por misiles guiados gracias al calor.