El vídeo que muestra el terrible efecto “caja sorpresa” en un tanque ruso T-90M

Un vídeo que muestra la destrucción de un tanque T-90M, el más avanzado que tiene Rusia en el campo de batalla de Ucrania, se ha viralizado tras ser publicado en medios sociales por un oficial de Ucrania. En el vídeo se ve como es alcanzado por un misil guiado antitanque (ATGM) y sufre lo que se conoce como efecto “caja sorpresa” o Jack in the box, en el que la explosión de la munición almacenada en el tanque lanza la torreta lejos del casco.

El general Oleksandr Syrskyi, comandante de las fuerzas terrestres de Ucrania publicó el vídeo en su cuenta de Telegram este domingo, desde donde saltó a otras redes. En el mensaje original, Syrskyi explica que la Brigada Mecanizada 66 destruyó 25 tanques rusos en 4 días, entre ellos el T-90M grabado estallando. El suceso tuvo lugar en las cercanías de la ciudad de Makiivka en la provincia de Lugansk.

En el vídeo se puede ver al tanque T-90M en campo abierto, en movimiento y realizando disparos al enemigo, situado fuera del campo de visión del dron que está grabando. Un segundo vídeo, publicado posteriormente, mostraba con mayor detalle el impacto e inmediata explosión.

⚡️Beautiful video of the destruction of the 🇷🇺Russian T-90M "Breakthrough" tank pic.twitter.com/DbHcVqqtHo — 🇺🇦Ukrainian Front (@front_ukrainian) October 8, 2023

Este efecto “caja sorpresa” se debe a la ubicación de las municiones del tanque bajo la torreta, de forma que si un impacto consigue hacerla estallar, es arrancada por la fuerza de la explosión y lanzada lejos de los restos del tanque, según recoge el medio The Warzone.

"Mobile coffin": Russia's tanks in #Ukraine have a 'jack-in-the-box' design flaw. And the West has known about it since the Gulf war.

The resulting shockwave can blast the tank's turret as high as a two-story building, as can be seen in a recent video on social media. @CNNpic.twitter.com/lSLBar3Phu — Ken Lee (@darkhorse010204) April 28, 2022

Este es un problema al que son proclives los tanques rusos y de la era soviética, en particular estos últimos y en modelos como el T-72 y el T-80. En el vídeo siguiente se puede ver como un T-72 pierde su torreta y ésta sale volando por los aires en mayo del año pasado en las cercanías de Mariúpol.

#Ukraine: A Russian tank lost it's turret outside Mariupol on May 6th.



According to the original source (Chinese Phoenix Television), it was a T-72B3 & was taken out 6km from the “humanitarian corridor” in the city. Quite curious that area was still harassed by UA forces. pic.twitter.com/lLG0pVpxyd — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) May 11, 2022

El T-90M es un tanque más moderno que entró en servicio poco antes de la invasión de Ucrania, en 2020, y que pertenece a la serie T-90 que fue introducida en el Ejército en los años 90. Cuenta con un cañón principal de 125 mm mejorado, el 2A46M-4, en una torreta modernizada, capacidades avanzadas de blindaje y contramedidas. El blindaje reactivo explosivo (ERA) integrado Relikt está diseñado para minimizar el impacto de proyectiles perforadores de blindaje (APFSDS), pero en este caso no fue suficiente para impedir su destrucción y la muerte de sus ocupantes.

Al comienzo de la invasión de Ucrania se estimó que Rusia contaba con unos 100 tanques T-90M en servicio, pero su número se ha incrementando desde entonces. De acuerdo con los datos del grupo de información de fuentes abiertas Oryx, que solo contabiliza las pérdidas de las que obtiene confirmación visual, Rusia ha perdido 27 tanques T-90M en Ucrania, incluyendo el mostrado en el vídeo.