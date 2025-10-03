Quién es Russell Vought y por qué el vídeo que Trump ha hecho con su cara e IA causa tanta polémica

El presidente Donald Trump ha sido duramente criticado por publicar en su red Truth Social un video musical deepfake en el que aparece tocando la campana junto a su vicepresidente J.D. Vance en una banda ficticia, mientras el director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Russell Vought, es representado como la Parca blandiendo una guadaña sobre Washington D.C. La publicación ha sido calificada como “un mal viaje de ácido” por críticos políticos, que reprochan el tono burlesco en un momento en el que el país atraviesa un cierre del gobierno federal.

El vídeo reinterpreta el clásico Don’t Fear the Reaper de Blue Öyster Cult, y en él también se caricaturiza a los líderes demócratas Hakeem Jeffries y Chuck Schumer. Además, la letra de la canción fue modificada para presentar a Vought como el “segador” que recorta el poder de los demócratas. “Estamos en problemas si esto es lo que hace el presidente mientras el país está paralizado”, señaló el creador de contenido demócrata Harry Sisson.

Las críticas surgieron en medio del shutdown, el cierre del gobierno federal que se produce en Estados Unidos cuando el Congreso no aprueba a tiempo el presupuesto necesario para financiar a las agencias y programas públicos. Este bloqueo provoca la suspensión del salario de cientos de miles de empleados estatales y limita servicios básicos, desde museos y parques nacionales hasta agencias de salud, migración o investigación científica. Trump atribuye esta situación al bloqueo de los demócratas en las negociaciones presupuestarias.

Russell Vought, de la distancia al regreso político

El contexto del video también pone el foco en la figura de Russell Vought, considerado el arquitecto del Proyecto 2025, un plan ultraconservador que busca ampliar notablemente los poderes del presidente para controlar agencias, despedir funcionarios y recortar programas sociales. Vought había quedado en un segundo plano tras diferencias internas en la administración, pero el actual cierre del gobierno ha reactivado su influencia al convertirse en uno de los encargados de diseñar la estrategia de Trump frente al Congreso.

La caricatura de Vought como la Parca no es fortuita: representa el papel central que jugaría en un modelo político de recortes drásticos y concentración de poder en la Casa Blanca. Para los aliados de Trump, esta visión es una forma de responsabilizar a los demócratas del bloqueo y proyectar la idea de que un presidente fuerte es la única salida. Para los críticos, en cambio, es una banalización peligrosa que mezcla espectáculo digital con una crisis que tiene consecuencias muy reales para millones de empleados y familias en todo el país.