Reino Unido reconocerá oficialmente al Estado de Palestina

Después de meses de debate interno, el Gobierno británico ha anunciado el reconocimiento del Estado palestino, en respuesta a la intensificación de la ofensiva israelí en Gaza y la falta de avances hacia un alto el fuego. La decisión adquiere un peso histórico, dado que el Reino Unido jugó un papel clave en la fundación del Estado de Israel en 1948 mediante la declaración de Balfour.

El primer ministro, Keir Starmer, destacó que la comunidad internacional tiene “la responsabilidad moral de actuar” para mantener viva la esperanza de la paz a largo plazo y señaló que se propondrán más sanciones a Hamás, aunque subrayó que el grupo no puede ser parte de un futuro gobierno palestino. El viceprimer ministro, David Lammy, afirmó que la medida no resolverá la crisis humanitaria en Gaza, pero es esencial para preservar la idea de dos Estados y garantizar un futuro para los niños de la región.

La decisión fue coordinada con varios países europeos, incluidos Portugal, Francia, Bélgica y Luxemburgo, que han anunciado gestos similares coincidiendo con la Conferencia Internacional sobre Palestina de la ONU en Nueva York. Alemania, en cambio, sigue oponiéndose al reconocimiento por el momento, defendiendo que debería ser “el último paso” dentro de un proceso de paz más amplio.

El reconocimiento del Reino Unido ha generado reacciones encontradas. Familias británicas de rehenes y líderes conservadores criticaron el anuncio, calificándolo de “premio a Hamás”, mientras que Starmer y Lammy enfatizan que los palestinos son más que la organización gobernante en Gaza y que el gesto busca un Estado palestino viable, respetando derechos civiles y religiosos.

El contexto humanitario también ha marcado la decisión británica. El Gobierno británico ha sancionado a ministros israelíes por incitación a la violencia y suspendido exportaciones de armas, mostrando un cambio notable en su política exterior.

La opinión pública en Reino Unido está dividida: según una encuesta de YouGov, el 44% respalda el reconocimiento, el 18% se opone y el resto se mantiene indeciso. Starmer insistió en que la medida debía servir para algo más que un gesto simbólico y pretende usarla como presión diplomática para avanzar hacia un Israel seguro y un Estado palestino viable.