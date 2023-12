Renzi, el diputado italiano más rico por sus charlas en los países del Golfo

La inflación desbocada del último año ha dejado un agujero en el bolsillo de los italianos, pero no en el de todos. Mientras la mayoría de las familias italianas intentan cuadrar las últimas cuentas del año para pasar las fiestas navideñas sin que el aumento de los precios de la cesta de la compra convierta la cuesta de enero en una montaña imposible de escalar, los diputados y senadores del país transalpino publicaron las declaraciones de la renta de 2022. Unos números que certifican que también entre sus señorías existe una profunda brecha.

Según la documentación patrimonial de los líderes políticos italianos presentada ante la Cámara de los Diputados en 2022, el ex primer ministro Matteo Renzi es el político con mayores ingresos del Parlamento. Quien fuera líder del Partido Democrático (PD), actualmente al frente de la centrista Italia Viva, declaró 3,2 millones de euros; 600.000 euros más que el año anterior. Unos ingresos extra que muy probablemente provienen de sus intensa actividad como conferenciante en Arabia Saudí y otros países del Golfo. Unas jugosas colaboraciones que ascenderían a más de 80.000 euros, a las que Renzi no está dispuesto a renunciar a pesar de provocar una tormenta política en Italia.

Renzi superó al primer clasificado del año anterior, el senador y «arquitecto estrella» Renzo Piano, quien declaró 5,9 millones de euros en Francia –donde reside– y 386.000 euros en Italia en 2021. Este año, Piano, que es senador vitalicio, declaró 2,9 millones de euros. Tampoco tendrá que apretarse el cinturón este año el actual ministro de Defensa (y empresario con negocios en el sector militar), Guido Crosetto, que declaró 900.000 euros.

En el extremo opuesto de la lista, se encuentra el ex primer ministro y adversario político de Renzi, Giuseppe Conte. El actual líder del Movimiento Cinco Estrellas, abogado y profesor universitario antes de saltar al ruedo político, declaró el año pasado menos de 25.000 euros. Una cifra mucho más modesta porque la documentación entregada es anterior al 13 de octubre de 2022 y no incluye los 10.435 euros al mes que recibe desde el 13 de octubre de 2022, fecha en la que fue elegido diputado. En su documentación patrimonial, Conte declaró además un apartamento en propiedad cercano a la céntrica plaza romana de Campo de Fiori y un Jaguar de 1996. El líder «grillino» pagó 1.700 euros de impuestos.

«No hace falta ser Sherlock Holmes para entender que durante buena parte de 2022 no recibí ningún salario porque después de dimitir como presidente del Consejo de Ministros en 2021, he desarrollado actividad política para el Movimiento Cinco Estrellas, por la que no he pedido ni recibido ninguna retribución». Conte explicó asimismo que se encontraba en excedencia como profesor universitario y que no había ejercido su profesión de abogado.

Las mayores críticas, sin embargo, fueron para Renzi, quien se defendió atacando precisamente a Conte. «No me avergüenzo de pagar en un día el triple de lo que Conte ha pagado en un año», lanzó Renzi. «Quien paga los impuestos no se avergüenza nunca. Que se avergüencen los listillos, no los ciudadanos honestos», zanjó en un post publicado en las redes sociales.

En mitad de la tabla, se encuentra Giorgia Meloni . La líder de Hermanos de Italia fue elegida primera ministra en octubre de 2022, y este año declaró una renta de 293.000 frente a los 160.700 del año anterior. Ligeramente por detrás se sitúan el líder de la Liga y vicepresidente del Gobierno, Matteo Salvini, que declaró 99.699 euros; y la líder del socialdemócrata Partido Democrático, Elly Schlein, con 94.700 euros, frente a los 88.000 del año anterior.