Roban 17 coches en una sola noche a los pasajeros de un crucero en Reino Unido

La Policía de Hampshire ha abierto una investigación urgente tras el robo de 17 vehículos pertenecientes a pasajeros de un crucero en un aparcamiento vinculado a servicios turísticos en Southampton. El incidente ocurrió en las instalaciones de Southampton Cruise Parking Services, en First Avenue, mientras los propietarios se encontraban navegando.

La alerta se recibió a primera hora de la mañana, cuando los agentes descubrieron una intrusión nocturna que derivó en la sustracción múltiple de coches. El caso está siendo tratado como prioridad máxima por el equipo liderado por el Detective Constable Edward Smith, que ha desplegado una estrategia integral de investigación, incluyendo el análisis de grabaciones de videovigilancia y otras pruebas del entorno.

Hasta el momento, se han recuperado seis vehículos, gracias a la colaboración entre la policía, la empresa gestora del aparcamiento y socios locales. Las autoridades han solicitado la colaboración ciudadana, especialmente de quienes hayan presenciado movimientos sospechosos en la zona durante la noche del robo.

El método empleado apunta a una operación planificada, lo que ha encendido las alarmas sobre la seguridad en infraestructuras turísticas. Hampshire Constabulary reafirma su compromiso de identificar a los responsables y recuperar el resto de los vehículos, mientras mantiene contacto constante con los afectados.

La investigación continúa, y las autoridades trabajan sin descanso para restaurar la confianza en los servicios de estacionamiento y garantizar la seguridad de los pasajeros.