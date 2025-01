Un rompehielos ruso de propulsión nuclear choca contra un carguero en el Mar del Norte

Impactantes imágenes que se han vuelto virales en las redes sociales del rompehielos de propulsión nuclear ruso "50 Let Pobedy" (50 Años de Victoria) al colisionar con un buque de carga en el Mar de Kara. El incidente ocurrió mientras el rompehielos escoltaba al buque de carga Yaman Krechet. El arco del rompehielos impactó el lado de babor del buque de carga, causando una grieta por encima de la línea de flotación, como se puede ver en la imagen.

Atomflot, el fabricante del rompehielos nuclear, informó a la agencia de noticias rusa TASS que el buque continuó operando en la ruta del Mar del Norte después de que se dañara el revestimiento de su borde de babor. La compañía aseguró que no hubo heridos y que las capacidades de navegabilidad no se vieron afectadas. Los dos reactores nucleares a bordo, ubicados en la parte trasera del barco, no sufrieron daños en el accidente. Sin embargo, el fabricante aún no ha revelado la causa del error de navegación que provocó la colisión.

El "50 Let Pobedy" es el más reciente de los rompehielos nucleares de la clase Arktika. Su construcción comenzó en 1989, pero no entró en servicio hasta 2007. Actualmente, no se sabe si el barco regresará a su puerto de origen en Murmansk para reparaciones o si completará sus misiones de rutina antes de regresar.

El incidente ha vuelto a llamar la atención sobre la actividad de Rusia en la región del Ártico y la Ruta del Mar del Norte. Esta ruta se ha convertido en una prioridad estratégica para el presidente ruso Vladimir Putin, ya que es fundamental para conectar a sus socios comerciales del este en un momento en que el país enfrenta sanciones y dificultades económicas.

Rusia ha estado promoviendo el Mar del Norte como una ruta de transporte marítimo global alternativa. En comparación con el Canal de Suez, ofrece un tránsito más rápido entre el norte de Europa y el este de Asia. Se estima que el comercio a través de ella reducirá la distancia entre Shanghái y Rotterdam en más de 2.800 millas náuticas, o un 22%, en comparación con la ruta del Canal de Suez, además de reducir los costos de transporte entre un 30 y un 40 por ciento.

El Ártico se está volviendo más accesible debido al derretimiento de la capa de hielo causado por el aumento de las temperaturas globales. Se estima que la capa de hielo se ha reducido entre cinco y siete veces desde la década de 1980. Esta apertura de rutas marítimas ha generado una mayor competencia entre Estados Unidos, Rusia y China, quienes buscan explotar los recursos de la región y utilizar los pasajes árticos para el transporte marítimo. Rusia, al ser una nación ártica, tiene el 40% de la costa ártica.

La Flota de rompehielos de Rusia

Los rompehielos son esenciales para el desarrollo de la Ruta del Mar del Norte. Rusia es el único país que opera actualmente rompehielos de propulsión nuclear. Tiene al menos siete buques en operación y más en proceso de construcción. En total, incluyendo los buques de propulsión convencional, Rusia tiene 40 rompehielos, mientras que Estados Unidos tiene solo uno en funcionamiento.

Esta flota posiciona a Rusia como el principal administrador de la navegación y la explotación de recursos en el Ártico. Rusia declaró en mayo de 2024 que estaba construyendo el "Rossiya," el rompehielos nuclear más potente del mundo, que se espera que esté terminado en 2030. El Rossiya tendrá dos plantas de reactores RITM-400 y podrá cortar hielo de hasta 4,3 metros de espesor informa Eurasian Times, que asegura que Moscú está buscando fabricar cuatro rompehielos no nucleares en astilleros indios. También está construyendo bases militares en el Ártico y comprando corbetas armadas con misiles que pueden atravesar aguas cubiertas de hielo.

No es la primera colisión entre un rompehielos nuclear y un buque de carga. En 2017, el rompehielos nuclear Vaygach colisionó con el granelero Nordic Barents en el mismo mar de Kara. Ambos buques pudieron continuar su viaje en ese momento.