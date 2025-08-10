Rusia intercepta más de 120 drones ucranianos, seis de ellos en dirección a Moscú

Las fuerzas de la Defensa aérea rusa han derribado durante la madrugada de este domingo un total de 121 vehículos aéreos no tripulados ucranianos en distintas regiones del país buena parte de los cuales tenían como objetivo Crimea, Briansk y Bélgorod, entre otras regiones, según han informado las autoridades del Kremlin.

"Durante la noche del 09 de agosto a las 20.00 horas y hasta las 06.10 horas de Moscú del 10 de agosto, los sistemas de alerta de defensa aérea destruyeron e interceptaron 121 vehículos aéreos no tripulados de tipo aeronáutico ucranianos", ha señalado el Ministerio de Defensa de Rusia en un mensaje desde su canal de Telegram.

La mayoría de estos dispositivos (29) ha sido neutralizada sobre territorio de Krai de Krasnodar. Asimismo, 15 vehículos aéreos del mismo tipo han sido detenidos en la zona de Crimea, trece sobre la región de Briansk, doce sobre la región de Bélgorod, nueve en Voronezh, y ocho más en cada una de las regiones de Saratov, Stavropol.

Además, en la región de Kaluga han sido derruidos siete dispositivos, seis más sobre Tula, otros cinco en Rostov, cuatro en la región de Riazán y otros dos sobre las aguas del Mar de Azov. Por último, la defensa aérea rusa ha interceptado y derribado un dron más en cada una de las regiones de Smolensk, Oriol y Tver.

Estos ataques llegan en un momento de elevada incertidumbre internacional en el que tanto la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, como algunas de las principales potencias europeas han reclamado este sábado en un comunicado conjunto voz para Ucrania en la reunión del próximo viernes entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, respectivamente.