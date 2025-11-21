La Guardia Costera de Trump dejará de clasificar la esvástica y la soga como símbolos de odio

La Guardia Costera de Estados Unidos ya no clasificará la esvástica como un símbolo de odio, según una nueva política que entrará en vigor el próximo mes y que ha sido adelantada por el diario The Washington Post.

En cambio, la Guardia Costera clasificará los símbolos de la época nazi como «potencialmente divisivos» según sus nuevas directrices. La política, que entrará en vigor el 15 de diciembre, también rebaja la clasificación de las sogas y la bandera confederada, aunque la exhibición de esta última sigue estando prohibida, según documentos revisados ​​por The Washington Post.

De acuerdo con la normativa, todavía se permiten ciertas exhibiciones históricas u obras de arte en las que la bandera confederada sea un elemento menor.

Aunque la Guardia Costera no forma parte del Departamento de Defensa, ha estado modificando sus políticas para adaptarlas a la nueva postura de la administración Trump respecto a la tolerancia hacia las novatadas y el acoso dentro de las Fuerzas Armadas estadounidenses. En septiembre, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenó una revisión y reforma integral de dichas políticas, calificando los estándares militares vigentes de «excesivamente amplios» y afirmando que ponen en riesgo la capacidad de combate de las tropas.

La Guardia Costera declinó hacer comentarios antes de la publicación de este informe. Tras la publicación, la portavoz de la Guardia Costera, Jennifer Plozai, declaró a este diario por teléfono que el servicio no estaba de acuerdo con el reportaje de The Post, pero que tenía la intención de investigar los cambios en las políticas. “Revisaremos el idioma”, dijo Plozai.

En un comunicado atribuido al almirante Kevin Lunday, comandante interino de la Guardia Costera, esta se negó a explicar por qué su nueva política ya no considera las esvásticas, las sogas y la bandera confederada como símbolos de odio. Sin embargo, Lunday afirmó que dichos símbolos, «y otras imágenes extremistas o racistas, violan nuestros valores fundamentales y se tratan con la seriedad que merecen según la política vigente».

Más tarde, el jueves, Lunday envió un correo electrónico a toda la Guardia Costera calificando los símbolos de «prohibidos», pero la nueva política, tal como estaba redactada, dejaba abierta la posibilidad de que pudieran exhibirse sin ser retirados. En su correo electrónico, indicó que las directrices actualizadas tenían como objetivo «simplificar los trámites administrativos».

Entre los símbolos y banderas potencialmente divisivos se incluyen, entre otros, los siguientes: una soga, una esvástica y cualquier símbolo o bandera apropiado o adoptado por grupos basados ​​en el odio como representaciones de supremacía, intolerancia racial o religiosa u otro tipo de prejuicio.

“No merecemos la confianza de la nación si no tenemos claro el carácter divisivo de las esvásticas”, dijo un funcionario de la Guardia Costera, hablando bajo condición de anonimato por temor a represalias.

La Guardia Costera es una rama de las fuerzas armadas dependiente del Departamento de Seguridad Nacional y bajo la supervisión de la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi L. Noem. Sin embargo, este servicio, que ha sido fundamental para el mayor énfasis del presidente Donald Trump en la defensa nacional, se ha visto afectado, al igual que otros, por la oleada de despidos de líderes y el ataque generalizado a la cultura militar por parte de la administración.

La ex comandante de la Guardia Costera, la almirante Linda Fagan, la primera mujer en dirigir una rama de las fuerzas armadas estadounidenses, fue despedida el primer día de Trump en el cargo por lo que funcionarios de la administración dijeron entonces que era su enfoque en las iniciativas de diversidad y su manejo de las investigaciones de agresión sexual.

A los pocos días, Lunday ordenó la suspensión de la política de la Guardia Costera contra el acoso y las novatadas, que, entre otras directrices, establecía explícitamente que la esvástica figuraba en una “lista de símbolos cuya exhibición, presentación, creación o representación constituiría un posible incidente de odio”. Las sogas y la bandera confederada también se ajustaban a esa descripción según la política anterior, recuerda el Post.