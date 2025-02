Serhii Pohoreltsev, embajador de Ucrania en España: «No aceptaremos concesiones territoriales»

Serhii Pohoreltsev (Kyiv, 1964) recibe a LA RAZÓN con motivo del tercer año de la invasión rusa de Ucrania.

-¿Qué balance hace de los primeros tres años de guerra en Ucrania?

La guerra de agresión de Rusia contra Ucrania comenzó en 2014, no en 2022. Al invadir Crimea, fue precisamente hace once años cuando la agresión armada no provocada de Rusia contra Ucrania puso en marcha la destrucción del orden mundial posterior a la Segunda Guerra Mundial, basado en el derecho internacional.Hace tres años, en 2022, Rusia escaló su agresión a una invasión militar a gran escala, amenazando no solo a Ucrania, sino a toda Europa. La guerra a gran escala de Rusia ha cobrado la vida de docenas de miles de ucranianos, ha causado la destrucción de ciudades enteras e infraestructuras civiles críticas, y ha provocado el sufrimiento de millones de personas que han perdido sus hogares. Desde la Segunda Guerra Mundial, Europa no había visto tal escalada de atrocidades, masacre de civiles, fosas comunes, ciudades arrasadas, secuestros de niños, ejecuciones de prisioneros de guerra y otros crímenes atroces.

Sin embargo, los esfuerzos de Rusia por borrar a Ucrania del mapa mundial y destruir la identidad ucraniana han fracasado. El pueblo ucraniano y sus defensores continúan mostrando valentía y heroísmo, luchando no solo por la libertad, la soberanía y la supervivencia de sus ciudadanos, sino por su existencia.

Hemos mantenido nuestra soberanía y seguimos luchando por la liberación de todos nuestros territorios ocupados.

-Este triste aniversario está marcado por las negociaciones de paz, ¿qué opinión le merece los contactos entre Rusia y EE UU sin contar con Ucrania? ¿le parece justo?

Es fundamental destacar que cualquier intento de alcanzar la paz en Ucrania debe incluir a Ucrania en el centro de las negociaciones. El principio de "nada sobre Ucrania sin Ucrania" sigue siendo esencial. Las decisiones que afecten el futuro de nuestra nación deben ser tomadas por nosotros.

Ningún otro país en el mundo busca tanto la paz como lo hace Ucrania. Ucrania busca una paz justa y duradera, basada en el respeto a su soberanía e integridad territorial. Una paz justa no implica un conflicto congelado, sino garantías de seguridad que impidan nuevas agresiones rusas. Necesitamos soluciones que aseguren que la invasión rusa no se repetirá.

-¿Cree que en un momento como el actual, en medio de una guerra, es necesario celebrar elecciones tal y como dice Trump?

Al resistir los planes expansionistas del dictador Putin en el campo de batalla, Ucrania defiende su democracia. Reconociendo la importancia de las elecciones para Ucrania como un estado democrático, enfatizamos que la implementación del proceso electoral democrático en Ucrania, conforme a la legislación vigente, solo podrá llevarse a cabo después del levantamiento de la ley marcial.

-¿Ve posible sentarse con Rusia en la misma mesa para negociar el fin de la invasión? ¿Quién debería ser el interlocutor?

Putin teme las conversaciones directas con Ucrania, ya que, en su opinión, significarían derrota y debilidad. Insiste en que se trata de una guerra entre Occidente y Rusia, mientras señala desesperadamente que quiere hablar, no con nosotros, sino con Trump y con Estados Unidos. Sin embargo, sin la participación de Ucrania, esas conversaciones no tendrán ningún resultado. Cualquier acuerdo o solución a la guerra debe ser negociado directamente con la participación de Ucrania, garantizando que nuestros intereses y seguridad estén completamente representados.

Estamos dispuestos a que Estados Unidos, Europa, Ucrania y Rusia se sienten a la mesa de negociaciones. Hablaremos con Putin. Si esta es la única forma en la que podemos llevar la paz a los ciudadanos de Ucrania y no perder gente, sin duda apostaremos por esta configuración.

La única manera viable de poner fin a la agresión armada de Rusia y restaurar la seguridad y la estabilidad es a través del concepto de "paz a través de la fuerza". Rusia solo entiende la fuerza. Solo las posiciones fuertes de Ucrania en el campo de batalla, combinadas con una presión constante sobre Moscú, pueden obligarla a detenerla.

-¿Ve posible que el futuro acuerdo de paz implique la cesión de territorio a Rusia?

No. No habrá compromisos en cuanto a la integridad territorial, la soberanía ni la seguridad futura de Ucrania. Cualquier diálogo debe basarse en el respeto a la soberanía e integridad territorial de Ucrania. No aceptaremos acuerdos que impliquen concesiones territoriales ni decisiones tomadas sin nuestra participación. El principio de "nada sobre Ucrania sin Ucrania" sigue siendo fundamental.

- Las tierras raras han entrado en juego como moneda de cambio, ¿creyó en algún momento posibles que estos minerales entrarían en las negociaciones? ¿Dónde se encuentran? ¿Están siendo explotadas?

Los recursos críticos en Ucrania, junto con su potencial globalmente importante en la producción de energía y alimentos, son algunos de los objetivos clave de la agresión rusa en la guerra contra Ucrania. Desde 2014, la Federación de Rusia ha ocupado temporalmente territorios ucranianos, algunos de los cuales son ricos en recursos minerales.

Ucrania está abierta a la posibilidad de que los recursos relevantes sean desarrollados en colaboración con nuestros aliados, quienes no solo nos ayudan a defender nuestro territorio, sino también a repeler al enemigo mediante el suministro de armas y la implementación de sanciones.

De acuerdo con el cuarto punto del Plan de Victoria del Presidente Zelenskyy, Ucrania propone a sus socios estratégicos firmar un acuerdo especial sobre la protección conjunta de los recursos críticos en el país, así como la inversión compartida y el aprovechamiento del potencial económico correspondiente. Esto incluye recursos naturales y metales de vital importancia. Entre ellos se encuentran el uranio, el titanio, el litio, el grafito y otros recursos estratégicamente valiosos.

-¿Cómo es la situación en el frente de batalla?

La situación en la línea del frente sigue siendo tensa. Los ocupantes siguen atacando en casi todas las direcciones del este y sur del país, concentrando sus esfuerzos principalmente en Donbás (en la dirección de Pokrovsk). Rusia sigue intentando destruir todo lo que no puede capturar, intimidando y aterrorizando a los civiles ucranianos. A pesar de los constantes ataques y la destrucción, el pueblo ucraniano continúa resistiendo con determinación, defendiendo su derecho a un futuro libre y seguro.

-¿Cómo están los ánimos en Ucrania tras tres años de enfrentamiento?

La moral en Ucrania sigue siendo fuerte y resiliente. A pesar de los desafíos, el pueblo ucraniano ha demostrado una enorme determinación y unidad en su lucha por la libertad, la independencia y la soberanía.

Los ucranianos están más unidos que nunca, y cada persona contribuye a la victoria. Nuestra esperanza en un futuro libre y democrático nos mantiene firmes.

Las fuerzas armadas de Ucrania están altamente motivadas, son profesionales, eficientes y están profundamente comprometidas con su misión.

-Desde el principio el envío de armas ha sido una reclamación del gobierno de Kyiv, ¿cree que se están enviando las suficientes?

Estamos profundamente agradecidos por la ayuda que hemos recibido de nuestros socios, incluida España. Este apoyo ha sido fundamental para nuestra resistencia frente a la agresión rusa. Sin embargo, siempre se puede hacer más. La situación en el terreno sigue siendo crítica, y necesitamos continuar con el suministro constante de material bélico para fortalecer nuestras capacidades de defensa. Cada día cuenta.

-¿Ha marcado alguna diferencia el uso de misiles de largo alcance?

El uso de misiles de largo alcanceha cambiado significativamente el curso de las hostilidades. Estos misiles han permitido a Ucrania golpear objetivos estratégicos detrás de las líneas enemigas, debilitando la capacidad operativa de las fuerzas rusas y alterando su logística, suministros y comandos.

-¿Está Rusia atacando objetivos civiles?

Rusia es un estado terrorista, que continua su política de genocidio contra el pueblo de Ucrania.

Los repetidos ataques intencionales contra la infraestructura crítica de Ucrania son una muestra evidente de las verdaderas intenciones y prácticas genocidas del Kremlin encaminadas a aterrorizar la población civil.

Cada mes, las tropas rusas lanzan cerca de 4.000 bombas aéreas guiadas. Entre 3.200 y 3.500 bombas aéreas guiadas se lanzan exclusivamente contra la población civil y las infraestructuras de Ucrania.

Desde el comienzo de la invasión rusa a gran escala, Rusia ha dañado o destruido 166.192 edificios residenciales, 3.864 instituciones educativas y 943 médicas, 667 edificios culturales y 212 religiosos, así como 8.617 redes de agua y electricidad.

-Hay muchos civiles que se han quedado atrapados en los territorios ocupados por Rusia. ¿Qué saben de su situación?

La situación de los civiles en los territorios ocupados por Rusia es extremadamente difícil. Viven bajo represión constante y sufren violaciones sistemáticas de sus derechos humanos. Muchos han sido detenidos arbitrariamente y sometidos a torturas.

Además, continúan las deportaciones forzadas, incluido el traslado forzoso y la deportación de niños ucranianos, lo que constituye un crimen de guerra.

Ucrania tiene información sobre al menos 19.546 informes de deportación ilegal o traslados forzados de niños ucranianos. El número real de niños ucranianos deportados probablemente sea mucho mayor.

Hacemos todo lo posible para documentar estos crímenes, mantener la atención internacional en esta tragedia y garantizar que todos los ucranianos en los territorios ocupados puedan volver a vivir en libertad y seguridad.

-¿Tiene cifras sobre el número de prisioneros ucranianos que están en manos de Rusia?

Más de 16.000 civiles ucranianos están detenidos en cárceles rusas.

-¿Cuántos desplazados se está cobrando el conflicto? ¿Cuántos ucranianos están residiendo en España desde el inicio de la invasión?

Más de 11 millones de ucranianos se han visto obligados a huir de sus hogares, incluidos 4.6 millones de desplazados internos y más de 6.7 millones de personas que han abandonado el país.

Según los datos de Eurostat, a 31 de diciembre de 2024, 4.260.080 ciudadanos ucranianos que huyeron debido a la invasión rusa del 24 de febrero de 2022 contaban con el estatus de protección temporal en los países de la Unión Europea.

España ha acogido a casi 220.000 ucranianos, y es el quinto país de la UE con mayor número de ucranianos con el estatus de protección temporal.

-De nuevo la posibilidad de que Ucrania se una a la OTAN o la UE vuelven a estar sobre la mesa, ¿ve posible alguna de las dos opciones a corto plazo?

El rumbo hacia la membresía de Ucrania en la Unión Europea y la OTAN está claramente establecido en nuestra Constitución. Es una prioridad estratégica para nuestro país.

La guerra que estamos viviendo ha subrayado aún más la importancia de nuestra integración en la OTAN y la UE. Es la única garantía sólida para nuestra seguridad y soberanía a largo plazo.

El apoyo de nuestros socios internacionales y las reformas internas que estamos implementando son clave para hacer realidad nuestra visión de un futuro seguro, democrático y próspero dentro de la comunidad euroatlántica.

-En una anterior entrevista con LA RAZÓN, decía que ganara quién ganara las elecciones de EE UU consideraba que mantendrá la ayuda y apoyo a su país, ¿le ha sorprendido la actitud de Trump?

Estados Unidos es un socio estratégico de Ucrania. Nuestra posición era que Ucrania estaba dispuesta a trabajar con la próxima Administración en la Casa Blanca ganase quien ganase. Para nosotros es fundamental que la cooperación con Estados Unidos sea constructiva. Junto con Estados Unidos y Europa, la paz puede ser más sólida, y ese es nuestro objetivo.

Lo más importante para nosotros es mantener una cooperación constante y estrecha, que nos permita avanzar juntos hacia la paz y la seguridad.

-¿Cree que este año veremos la paz en su país?

Estamos haciendo todo lo posible para lograrlo.