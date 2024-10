Por qué la guerra de Ucrania puede durar varios años más

Desde principios de septiembre, el curso de la guerra en curso entre Rusia y Ucrania ha cambiado significativamente, posponiendo una vez más las esperanzas de una resolución de este prolongado conflicto. Por parte rusa, se hizo evidente que Moscú se considera lista para un esfuerzo militar sin fin. El gobierno presentó a la Duma Estatal el nuevo presupuesto federal que asigna directamente 13,5 billones de rublos (131 mil millones de euros) al ejército sin expresar la intención de reducirlo significativamente en 2026 y 2027.

Las primas para firmar un contrato con el Ministerio de Defensa se dispararon 3,2 veces desde principios de 2024, alcanzando los 3 millones de rublos (29 mil euros), y, creo, la compensación mensual para los militares pronto seguirá el mismo camino. El Kremlin espera aumentar tanto el impuesto sobre las ganancias como sobre la renta a partir del próximo año, y espera que el presupuesto esté bien equilibrado incluso a pesar del aumento de los gastos militares, mientras se prepara para recortar un poco el gasto social, probando la posible reacción de sus súbditos.

Parece que los rusos también han logrado reclutar a unos 30.000 nuevos soldados al mes, por lo que ya no necesitan más movilizaciones. Se espera que la economía rusa crezca un 3,9% en 2024, y aunque ese ritmo no se pueda mantener en 2025, las empresas nacionales parecen perfectamente preparadas para sobrevivir a un deterioro suave de las condiciones económicas, mientras se lleva a cabo otro ajuste a las sanciones y otras restricciones, y para asegurar el crecimiento del 2,5-2,7% en 2025. Irán, China y ahora la India seguirán vendiendo productos de doble uso a Rusia, y Corea del Norte incluso está pensando en enviar sus tropas al frente a cambio de dinero y conocimientos militares.

Del lado de Ucrania, la situación parece mucho menos optimista. Las visitas del presidente Zelenski primero a Estados Unidos y la semana pasada a Alemania, Francia y el Reino Unido arrojaron resultados miserables; no se prometió ninguna nueva arma y los líderes occidentales rechazaron sus afirmaciones de utilizar misiles de largo alcance de alta precisión contra objetivos en el interior de Rusia. La esperada reunión de Rammstein se ha pospuesto y la nueva Cumbre de la Paz se ha retrasado o cancelado por completo. Aunque las autoridades europeas han conseguido autorizar un préstamo de 35.000 millones de euros a Ucrania, financiado con los ingresos generados por activos rusos congelados sin ninguna conexión con las acciones estadounidenses, parece que algunos resultados en materia financiera pueden resultar muy caros para Kiev.

En Alemania, las autoridades sostienen que a partir de ahora dejarán de transferir equipos militares avanzados a Ucrania, argumentando que Kiev puede canalizar el dinero europeo hacia el desarrollo de su propia producción de armas. Las conversaciones sobre la admisión acelerada de Ucrania en la OTAN y/o la UE también se han estancado, y las próximas elecciones estadounidenses, en mi opinión, no cambiarán mucho sea cual sea su resultado. Incluso los aliados más cercanos de Ucrania, como Polonia, que ocupará la presidencia rotatoria de la UE desde principios de 2025, se muestran más exigentes con Kiev, insistiendo, por ejemplo, en una investigación formal de la masacre de Volyn en 1943, que se cobró la vida de más de 50.000 ciudadanos polacos. En resumen, Occidente no parece obsesionado con la guerra y claramente quiere que se la suspenda.

En estas circunstancias, las decisiones más importantes en 2025 no se tendrán que tomar en Moscú, Washington o Bruselas, sino en Kiev, ya que no se sabe muy bien qué rumbo tomará la guerra ni en qué condiciones se podrá poner fin a ella. Desde junio, los rusos han ocupado más de 600 kilómetros cuadrados del territorio ucraniano, expulsando al ejército ucraniano de varios bastiones cruciales como Uhledar o Chasov Yar. Poca gente en Occidente quiere oír hablar de otra ofensiva ucraniana, ya que la que tuvo lugar en la región rusa de Kursk todavía no ha tenido ningún impacto, o ha tenido poco, en el curso general de la guerra, pero se llevó a muchos regimientos de refresco de otras partes del frente.

El presidente Zelenski sigue confiando en la victoria de Ucrania, pero su plan para asegurarla aún no se ha hecho público. Después de reiterar muchas veces que desea asegurar el fin de la guerra en 2024, cambió su retórica para hablar de lo mismo sobre 2025. Me gustaría confiar en el líder de Ucrania, pero cada nuevo año de combates socava su país, que ya ha perdido al menos diez veces más personas debido a la emigración que en las operaciones de combate, y parece que la mayoría de ellos nunca regresarán.

Por supuesto, el liderazgo ucraniano tiene pocas intenciones de iniciar conversaciones con los rusos, y se puede entender por qué: por un lado, el ultimátum de Putin parece similar a una propuesta de capitulación; por otro lado, hay un sector bastante grande de la sociedad ucraniana que se opone a cualquier tipo de armisticio. El presidente Zelenski no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir si acepta negociar en los términos de Putin y, al mismo tiempo, no hay medios legítimos para desafiar sus poderes hasta que la guerra termine y se revoque la ley marcial.

Por lo tanto, la situación parece cada vez más un punto muerto que, diría yo, solo se puede resolver si los aliados occidentales proponen una agenda para lograr un armisticio sin negociaciones con el Kremlin, pero puede incluir demasiadas obligaciones que nadie quiere asumir para Ucrania.

De cara a 2025, no lo llamaré “un año crucial”, como hice hace algún tiempo con respecto a 2024 (Vladislav Inozemtsev. “El último duelo entre Zelenski y Putin” en: La Razón, 2024, 24 de febrero, pp. 14-15). Con mucha más certeza, se puede argumentar que los próximos meses no pondrán fin a la guerra. Ambos bandos están tan interesados en no perder el control y han invertido tanta energía en el enfrentamiento que prefiero predecir que la guerra continuará durante años, tal vez volviéndose menos intensa, pero de ninguna manera dando como resultado una paz duradera en Europa del Este. La mejor expectativa para 2025 sería la esperanza de que este conflicto no se convierta en otra guerra mundial, ya que es muy difícil esperar algo realmente positivo de las tendencias en desarrollo…